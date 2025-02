A goleira Lorena foi um dos destaques da Seleção Feminina na Olimpíada de Paris e recebeu, nesta terça-feira, um troféu alusivo ao Prêmio Brasil Olímpico 2024 por ter se destacado em sua modalidade. A entrega foi feita pela coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré.

Lorena está em Teresópolis com a delegação feminina, que foi convocada pelo técnico Arthur Elias no início de fevereiro, para um período de treinos.

- Significa muito pra mim. Mas isso é fruto do trabalho do grupo inteiro. Ninguém conquista nada sozinho. Sou muito grata pela oportunidade de ter conseguido esse prêmio vestindo a camisa da Seleção Brasileira - disse Lorena.

Com o recebimento do prêmio, a goleira foi ovacionada pelas companheiras da Seleção Feminina e também por membros da comissão técnica. Lorena relembrou os grandes momentos vividos nos Jogos Olímpicos.

Lorena recebeu o troféu ao lado de colegas de Seleção (Foto: Joilson Marconne/CBF)

O principal lance abordado pela atleta do Kansas City foi o pênalti defendido na partida contra a França. A partida, válida pelas quartas de final, foi disputada em Nantes, e os torcedores acreditavam que a seleção francesa, anfitriã do torneio, iria avançar.

No entanto, Lorena conseguiu agarrar a cobrança de Sakina Karchaoui, que bateu o pênalti ainda quando o placar estava 0 a 0. No segundo tempo, foi a vez da Seleção Feminina reagir e abrir o placar com Gabi Portilho. Além da vitória e classificação, o gol da atacante significou uma quebra de tabu: o Brasil nunca havia vencido a França.

- A defesa mais importante foi aquele pênalti contra a França, foi num momento muito decisivo do jogo.

Para o treinador de goleiras da Seleção Brasileira, Edson Junior, o prêmio foi bastante merecido e a performance de Lorena na Olimpíada fez mesmo a diferença.

- Fiquei muito feliz com tudo que aconteceu na Olimpíada, com a participação da Lorena e como ela pôde ajudar a Seleção a conquistar um dos nossos objetivos, que era o de ver a Seleção respeitada novamente no cenário mundial. A gente sabe que para chegar nesse momento é preciso contar com as goleiras, que têm de estar prontas para fazer a diferença quando for necessário. Estou muito satisfeito com o trabalho das goleiras da Seleção de um modo geral. Quem joga representa o trabalho de todas as goleiras, somos um grupo.

Arthur Elias explica opção por período de treinos da Seleção Feminina e exalta retomada da Copa do Brasil

Em Teresópolis com as 30 jogadoras convocadas, o técnico Arthur Elias explicou o porquê decidiu organizar um período de treinamentos ao invés de outros amistosos. O foco da temporada é a Copa América, em julho, que será disputada no Equador.

- Essa convocação somente para treinamento é fundamental para a gente seguir evoluindo. Eu sempre acreditei que uma equipe consegue aumentar sua performance quando há um equilíbrio entre treinamento e jogo. Você perde alguns aspectos importantes do treinamento, de orientações, de conexões, com o grupo inteiro no mesmo pensamento, se só jogar e não treinar. E se você só treinar e não jogar, perde-se ritmo de jogo. Então como a gente vem de convocações de muitos jogos e daqui para a frente, o ano inteiro, vamos ter as outras Datas Fifa com muitos jogos e poucos treinos … foi importante optar por esse período para aprimorar nossa maneira de jogar e trazer, como sempre faço, outras jogadoras para esse contexto.

Outro tema abordado foi o retorno da Copa do Brasil Feminina no calendário. Para Arthur, a iniciativa da CBF terá um papel importante em levar o futebol feminino para diversas regiões brasileiras, onde é difícil ter jogos de alto nível.

- A Copa do Brasil tem um papel importante no nosso calendário, são mais jogos para as equipes, tem um papel muito importante para levar o futebol feminino a todas regiões, para muitas cidades, onde é difícil ter um jogo de alto nível se não for nesse formato de Copa do Brasil. É uma competição bastante interessante. Vai fomentar e incentivar meninas à prática do futebol, tem uma importância cultural também, vai levar prefeituras e desenvolver e dar mais espaços para o acesso ao futebol feminino, e isso trará cada vez mais respeito aos jogo das mulheres no Brasil.