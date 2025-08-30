menu hamburguer
Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997; cinco gols de Dodô

No Mineirão, em 97, Dodô fez história ao marcar todos os gols do Tricolor.

imagem cameraDodô brilhou no Mineirão com atuação histórica de cinco gols em 1997. (Lance!)
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 30/08/2025
07:36
Ver Resumo da matéria por IA
Cruzeiro perdeu para São Paulo por 5 a 0 no Campeonato Brasileiro de 1997.
Dodô marcou cinco gols, se destacando como artilheiro da partida.
São Paulo quebrou a invencibilidade do Cruzeiro no Mineirão, onde não perdia desde 1995.
A partida teve 9.224 torcedores, resultando em renda de R$ 78.887,00.
A vitória reforçou a posição do São Paulo na competição e no mercado de transferências.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A partida entre Cruzeiro e São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro de 1997, trazia ingredientes especiais. O Tricolor paulista ainda buscava sua primeira vitória na competição, enquanto o Cruzeiro defendia um retrospecto imponente no Mineirão. O time mineiro não perdia em casa por Brasileiros desde 1995, e, contra o São Paulo, já acumulava mais de duas décadas sem derrotas como mandante. Relembre Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O cenário, portanto, era de grande expectativa para os torcedores presentes. O São Paulo, dirigido por Dario Pereyra, adotou um esquema considerado conservador, escalando apenas Dodô no ataque em um 4-5-1 fechado. O Cruzeiro, por sua vez, comandado por Paulo Autuori, estava desfalcado de quatro titulares, mas ainda contava com nomes de peso como Dida, Marcelo e Elivélton.

Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997

O São Paulo começou a partida com certa insegurança. Nervoso, o time cometeu muitas faltas logo nos primeiros minutos e recebeu três cartões amarelos em apenas seis minutos. Apesar disso, conseguiu chegar ao ataque em boas oportunidades, desperdiçando chances claras antes da abertura do placar.

Do outro lado, o Cruzeiro pouco ameaçava. Mesmo com maior posse de bola, não conseguia transformar a presença no campo ofensivo em lances de perigo real contra o gol de Rogério Ceni.

O show de Dodô no primeiro tempo

Aos 30 minutos, o jogo mudou de vez. Após passe de Fabiano, Dodô driblou o goleiro Dida e acabou derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti, convertido pelo próprio atacante. Era o início de uma noite inesquecível.

Aos 38 minutos, Dodô apareceu novamente, desta vez de cabeça, aproveitando cruzamento de Cláudio para ampliar a vantagem. Pouco depois, aos 42 minutos, cobrou falta com precisão para marcar o terceiro, completando um primeiro tempo histórico.

Com três gols em menos de 15 minutos, Dodô deixava o São Paulo em posição confortável, silenciando o Mineirão e desmontando a defesa cruzeirense.

A continuação da obra-prima do São Paulo

Se o primeiro tempo já havia sido especial, o segundo transformou a atuação em lendária. Logo aos cinco minutos, Dodô aproveitou cruzamento de Denílson e, de cabeça, fez o quarto. Apenas quatro minutos depois, aos nove, recebeu passe, bateu de esquerda no canto e marcou o quinto, fechando a goleada com perfeição.

Com cinco gols em uma única partida, Dodô alcançava seis tentos no Brasileirão e se isolava como artilheiro da competição. A sequência de jogadas mostrava variedade: pênalti, cabeceio, falta e finalizações com as duas pernas. Um repertório completo em uma noite que se tornaria parte da memória do torcedor são-paulino.

O domínio tricolor e a impotência celeste

O Cruzeiro, já fragilizado pelos desfalques, não conseguiu reagir ao atropelo. Teve a chance de diminuir o placar aos 40 minutos da segunda etapa, mas Marcelo desperdiçou um pênalti, defendido por Rogério Ceni. O erro simbolizava a noite celeste: nada dava certo para os donos da casa.

Com a vitória, o São Paulo não apenas quebrou a invencibilidade cruzeirense em Brasileiros no Mineirão, como reafirmou um retrospecto de mais de duas décadas sem perder para o rival em seus domínios.

O impacto imediato e os bastidores

A goleada repercutiu fortemente no cenário nacional. Dodô, que vinha de uma temporada artilheira no Campeonato Paulista, atingia a impressionante marca de 32 gols em 33 jogos no ano. A performance praticamente selava sua convocação para a Seleção Brasileira, já que o técnico Zagallo vinha acompanhando de perto seu rendimento.

Nos bastidores, o São Paulo também movimentava o mercado. O clube anunciava reforços, como o meia Reinaldo, contratado junto ao União São João, e encaminhava a chegada do lateral-direito Chiquinho. Além disso, estava prestes a oficializar a parceria com a Cragnotti e Partners, empresa italiana dona da Lazio, que garantiria investimentos e prioridade na contratação do jovem Denílson.

Ficha técnica - Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997

Cruzeiro 0 x 5 São Paulo – Campeonato Brasileiro 1997
Data: 10 de agosto de 1997
Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Francisco Dacildo Mourão (CE)
Renda: R$ 78.887,00
Público: 9.224 pagantes

Gols: Dodô (32’, 38’ e 42’ do 1ºT; 5’ e 9’ do 2ºT)
Cartões amarelos: Cleison, Gustavo e Dida (Cruzeiro); Edmílson, Rogério Pinheiro, Serginho e Fábio Aurélio (São Paulo)

Cruzeiro: Dida; Ricardo, Odair, Célio Lúcio e Gustavo (Fábio); Fabinho, Ricardinho, Cleison e Caio; Marcelo e Elivélton.
Técnico: Paulo Autuori.

São Paulo: Rogério Ceni; Cláudio, Rogério Pinheiro, Álvaro e Serginho; Edmílson, Belletti (Alexandre), Fábio Aurélio, Fabiano (Luiz Carlos) e Denílson (Marcelinho); Dodô.
Técnico: Dario Pereyra.

