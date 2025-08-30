Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997; cinco gols de Dodô

A vitória reforçou a posição do São Paulo na competição e no mercado de transferências.

São Paulo quebrou a invencibilidade do Cruzeiro no Mineirão, onde não perdia desde 1995.

Cruzeiro perdeu para São Paulo por 5 a 0 no Campeonato Brasileiro de 1997.

A partida entre Cruzeiro e São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro de 1997, trazia ingredientes especiais. O Tricolor paulista ainda buscava sua primeira vitória na competição, enquanto o Cruzeiro defendia um retrospecto imponente no Mineirão. O time mineiro não perdia em casa por Brasileiros desde 1995, e, contra o São Paulo, já acumulava mais de duas décadas sem derrotas como mandante. Relembre Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O cenário, portanto, era de grande expectativa para os torcedores presentes. O São Paulo, dirigido por Dario Pereyra, adotou um esquema considerado conservador, escalando apenas Dodô no ataque em um 4-5-1 fechado. O Cruzeiro, por sua vez, comandado por Paulo Autuori, estava desfalcado de quatro titulares, mas ainda contava com nomes de peso como Dida, Marcelo e Elivélton.

Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997

O São Paulo começou a partida com certa insegurança. Nervoso, o time cometeu muitas faltas logo nos primeiros minutos e recebeu três cartões amarelos em apenas seis minutos. Apesar disso, conseguiu chegar ao ataque em boas oportunidades, desperdiçando chances claras antes da abertura do placar.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Cruzeiro pouco ameaçava. Mesmo com maior posse de bola, não conseguia transformar a presença no campo ofensivo em lances de perigo real contra o gol de Rogério Ceni.

O show de Dodô no primeiro tempo

Aos 30 minutos, o jogo mudou de vez. Após passe de Fabiano, Dodô driblou o goleiro Dida e acabou derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti, convertido pelo próprio atacante. Era o início de uma noite inesquecível.

continua após a publicidade

Aos 38 minutos, Dodô apareceu novamente, desta vez de cabeça, aproveitando cruzamento de Cláudio para ampliar a vantagem. Pouco depois, aos 42 minutos, cobrou falta com precisão para marcar o terceiro, completando um primeiro tempo histórico.

Com três gols em menos de 15 minutos, Dodô deixava o São Paulo em posição confortável, silenciando o Mineirão e desmontando a defesa cruzeirense.

A continuação da obra-prima do São Paulo

Se o primeiro tempo já havia sido especial, o segundo transformou a atuação em lendária. Logo aos cinco minutos, Dodô aproveitou cruzamento de Denílson e, de cabeça, fez o quarto. Apenas quatro minutos depois, aos nove, recebeu passe, bateu de esquerda no canto e marcou o quinto, fechando a goleada com perfeição.

Com cinco gols em uma única partida, Dodô alcançava seis tentos no Brasileirão e se isolava como artilheiro da competição. A sequência de jogadas mostrava variedade: pênalti, cabeceio, falta e finalizações com as duas pernas. Um repertório completo em uma noite que se tornaria parte da memória do torcedor são-paulino.

O domínio tricolor e a impotência celeste

O Cruzeiro, já fragilizado pelos desfalques, não conseguiu reagir ao atropelo. Teve a chance de diminuir o placar aos 40 minutos da segunda etapa, mas Marcelo desperdiçou um pênalti, defendido por Rogério Ceni. O erro simbolizava a noite celeste: nada dava certo para os donos da casa.

Com a vitória, o São Paulo não apenas quebrou a invencibilidade cruzeirense em Brasileiros no Mineirão, como reafirmou um retrospecto de mais de duas décadas sem perder para o rival em seus domínios.

O impacto imediato e os bastidores

A goleada repercutiu fortemente no cenário nacional. Dodô, que vinha de uma temporada artilheira no Campeonato Paulista, atingia a impressionante marca de 32 gols em 33 jogos no ano. A performance praticamente selava sua convocação para a Seleção Brasileira, já que o técnico Zagallo vinha acompanhando de perto seu rendimento.

Nos bastidores, o São Paulo também movimentava o mercado. O clube anunciava reforços, como o meia Reinaldo, contratado junto ao União São João, e encaminhava a chegada do lateral-direito Chiquinho. Além disso, estava prestes a oficializar a parceria com a Cragnotti e Partners, empresa italiana dona da Lazio, que garantiria investimentos e prioridade na contratação do jovem Denílson.

Ficha técnica - Cruzeiro 0 x 5 São Paulo no Brasileirão 1997

Cruzeiro 0 x 5 São Paulo – Campeonato Brasileiro 1997

Data: 10 de agosto de 1997

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Francisco Dacildo Mourão (CE)

Renda: R$ 78.887,00

Público: 9.224 pagantes

Gols: Dodô (32’, 38’ e 42’ do 1ºT; 5’ e 9’ do 2ºT)

Cartões amarelos: Cleison, Gustavo e Dida (Cruzeiro); Edmílson, Rogério Pinheiro, Serginho e Fábio Aurélio (São Paulo)

Cruzeiro: Dida; Ricardo, Odair, Célio Lúcio e Gustavo (Fábio); Fabinho, Ricardinho, Cleison e Caio; Marcelo e Elivélton.

Técnico: Paulo Autuori.

São Paulo: Rogério Ceni; Cláudio, Rogério Pinheiro, Álvaro e Serginho; Edmílson, Belletti (Alexandre), Fábio Aurélio, Fabiano (Luiz Carlos) e Denílson (Marcelinho); Dodô.

Técnico: Dario Pereyra.