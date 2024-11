Corridas com barreiras; saiba a altura dos obstáculos e a regra

As corridas com barreiras são uma das modalidades mais desafiadoras e técnicas do atletismo. Misturando velocidade, força e coordenação, os atletas precisam superar uma série de obstáculos ao longo de uma distância predeterminada, enquanto mantêm o ritmo e a técnica adequados. Essa prova é disputada tanto em competições masculinas quanto femininas, com alturas e distâncias específicas para cada categoria.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A regra principal das corridas com barreiras é que os atletas devem ultrapassar todos os obstáculos ao longo do percurso. Diferentemente de outros esportes, derrubar as barreiras não resulta em penalização direta, mas pode comprometer o tempo final do competidor, já que afeta o equilíbrio e a velocidade. Por isso, a técnica é fundamental para garantir um bom desempenho.

Além da habilidade, os atletas precisam conhecer as alturas e espaçamentos entre as barreiras, que variam de acordo com a categoria. No masculino, as barreiras são mais altas, enquanto no feminino, elas possuem uma altura reduzida.

continua após a publicidade

Altura dos obstáculos nas corridas com barreiras

A altura dos obstáculos nas corridas com barreiras é regulamentada pela World Athletics, órgão que governa as competições de atletismo. As medidas padrão são as seguintes:

Corridas masculinas:

110 metros: barreiras de 1,067 metros (42 polegadas).

400 metros: barreiras de 0,914 metros (36 polegadas).

Corridas femininas:

100 metros: barreiras de 0,838 metros (33 polegadas).

400 metros: barreiras de 0,762 metros (30 polegadas).

Essas alturas foram determinadas para equilibrar o desafio físico com as capacidades médias dos atletas de cada categoria. Em competições juvenis ou amadoras, as barreiras podem ser ajustadas para alturas menores, permitindo que novos atletas desenvolvam suas técnicas antes de competir em níveis mais elevados.

continua após a publicidade

Regras gerais das corridas com barreiras

Embora derrubar uma barreira não seja penalizado, os atletas precisam seguir algumas regras específicas para evitar desclassificação:

Ultrapassar cada barreira: É obrigatório passar por cima de todas as barreiras no percurso. Ignorar ou contornar uma barreira resulta em desclassificação imediata. Técnica de passagem: Embora não haja exigência de estilo, a técnica mais comum envolve um movimento de "chute" com uma perna para ultrapassar a barreira enquanto a outra permanece próxima ao corpo, garantindo equilíbrio e velocidade. Contato com a barreira: O contato excessivo que derruba barreiras repetidamente pode ser interpretado como falta de técnica ou tentativa de obter vantagem indevida, dependendo do julgamento do árbitro. O percurso é projetado para que as barreiras sejam espaçadas de forma uniforme. Por exemplo, na prova de 110 metros masculinos, as barreiras estão separadas por 9,14 metros, enquanto nos 400 metros, a distância é de 35 metros. Essas medidas exigem que os atletas mantenham uma cadência precisa de passos entre as barreiras.

Estratégias nas corridas com barreiras

A técnica nas corridas com barreiras é tão importante quanto a velocidade. Atletas bem-sucedidos investem anos de treino para dominar a técnica de ultrapassagem, que consiste em minimizar o tempo no ar para manter a velocidade do sprint.

Algumas estratégias incluem:

Cadência de passos: A maioria dos corredores mantém um número fixo de passos entre as barreiras, como três passos em provas curtas e 13 a 15 em provas longas. Técnica de ultrapassagem: Atletas trabalham para reduzir o tempo de contato com a barreira, mantendo o tronco inclinado e o movimento fluido das pernas. Foco mental: A concentração é crucial, já que um erro na técnica pode causar desequilíbrios ou quedas. Além disso, o treinamento físico é fundamental, envolvendo exercícios para fortalecer pernas, abdômen e costas, que são responsáveis pela impulsão e controle do corpo durante a corrida.

Impacto das corridas com barreiras no atletismo

As corridas com barreiras são uma prova de destaque em competições como os Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais de Atletismo. Ícones como Aries Merritt e Sally Pearson se tornaram referências, elevando o status da modalidade com performances de alto nível e recordes mundiais.

Além da competição, as corridas com barreiras também têm importância no desenvolvimento físico e técnico dos atletas. Muitos corredores utilizam barreiras em treinos para melhorar o condicionamento e a coordenação, mesmo que não participem de competições dessa categoria.