O dia 1º de setembro de 2013 foi de pura festa para os quase 40 mil torcedores que lotaram o Estádio do Pacaembu. O Corinthians comemorava seus 103 anos de fundação e presenteou sua torcida com uma das atuações mais consistentes daquela temporada ao aplicar uma impiedosa goleada de 4 a 0 sobre o Flamengo, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Tite, o Timão dominou o adversário carioca treinado por Mano Menezes do início ao fim, embalado pela tarde inspiradíssima do atacante Alexandre Pato, que completaria 24 anos no dia seguinte.​ O Lance! relembra Corinthians 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2013.

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Corinthians 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2013

A estratégia de Tite para o clássico surtiu efeito graças a uma alteração posicional ainda no primeiro tempo. O treinador inverteu os lados de Pato, que começou na esquerda, com Romarinho. A mudança foi letal aos 25 minutos: após uma linda tabela que contou com toque de calcanhar do meia Douglas, Romarinho cruzou da esquerda para Alexandre Pato, livre, inaugurar o marcador. Apenas dez minutos depois, aos 35', o Flamengo falhou no campo de ataque com André Santos e cedeu o contragolpe. Douglas lançou Pato em profundidade, o atacante driblou o goleiro Felipe e tocou com categoria, mesmo sem muito ângulo, para fazer 2 a 0 e levantar a arquibancada do Pacaembu.​

No segundo tempo, o Flamengo tentou reagir com a entrada de Gabriel no lugar de Carlos Eduardo, mas a sólida defesa corintiana formada por Gil e Felipe não permitiu espaços. Controlando o ritmo do jogo ao seu estilo característico, o Corinthians ampliou a vantagem na reta final. Aos 29 minutos (74' gerais), após cruzamento rasteiro de Edenílson da direita, Pato ajeitou e a bola sobrou limpa para Romarinho fuzilar e marcar o terceiro gol alvinegro.

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O golpe final para consolidar a festa de aniversário aconteceu aos 39 minutos da segunda etapa (84'). O atacante Emerson Sheik, que acabara de entrar na vaga de Pato, foi derrubado pelo lateral João Paulo dentro da grande área, e o árbitro assinalou pênalti. O peruano Paolo Guerrero assumiu a responsabilidade da cobrança, bateu com força e converteu, fechando a goleada histórica em 4 a 0 e encerrando a tarde de comemorações corintianas em São Paulo.

A tarde especial de Alexandre Pato

A partida representou um dos pontos altos da passagem de Alexandre Pato pelo Corinthians. Escalado no setor ofensivo ao lado de Romarinho e Guerrero, Pato foi o dono do jogo, aproveitando a liberdade concedida pelo esquema tático de Tite. A ordem para que ele não se desgastasse voltando para marcar além do meio-campo garantiu a explosão necessária para os contra-ataques que definiram o placar ainda no primeiro tempo. Os dois gols marcados pelo camisa 7 na véspera de seu aniversário representaram, respectivamente, os tentos de número 101 e 102 de sua carreira profissional.​

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O reencontro do Flamengo com o passado

A partida marcou um doloroso retorno do técnico Mano Menezes ao Pacaembu para enfrentar o time que ele próprio ajudou a reconstruir anos antes. O Flamengo sofreu com o meio de campo inoperante, onde Rafinha e Carlos Eduardo não conseguiram criar jogadas. Além disso, a escalação rubro-negra contava com nomes bastante conhecidos pela torcida paulista, como o lateral André Santos e o zagueiro Chicão, este último recém-saído do Corinthians. Chicão chegou a salvar uma bola cruzada por Edenílson no lance que originou o gol de Romarinho, mas não conseguiu evitar o desastre rubro-negro.​

Ficha técnica completa do jogo - Corinthians 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2013

Abaixo estão os detalhes revisados das escalações e dos acontecimentos deste clássico nacional de 2013:

Partida: Corinthians 4 x 0 Flamengo​ Data: 1º de setembro de 2013 (domingo)​ Competição: Campeonato Brasileiro 2013 - 17ª Rodada​ Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)​ Público e Renda: Aproximadamente 39.000 pessoas​ Gols: Alexandre Pato aos 25' e 35' do 1º tempo; Romarinho aos 29' (74') e Paolo Guerrero, de pênalti, aos 39' (84') do 2º tempo. Cartões Amarelos: Ralf, Felipe e Romarinho (Corinthians); Rafinha e João Paulo (Flamengo).

Escalações completas das equipes: