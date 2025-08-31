A vitória consolidou o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro com 62 pontos.

Palmeiras reagiu com gols de Mina e Moisés, mas não conseguiu empatar.

Gols de Romero, Balbuena e Jô garantiram a vitória do Timão no primeiro tempo.

O jogo foi marcado por um público de 46.090 torcedores na Neo Química Arena.

Corinthians venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Dérbi de 5 de novembro de 2017.

O Dérbi disputado em 5 de novembro de 2017, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, era tratado como uma verdadeira final antecipada. O Corinthians liderava a competição, mas vivia momento de oscilação. Já o Palmeiras, embalado, tentava reduzir a diferença e colocar fogo na reta final do campeonato. Relembre Corinthians 3 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2017.

Com a Neo Química Arena lotada, mais de 46 mil torcedores viram uma tarde eletrizante em Itaquera. Para além do aspecto esportivo, o clima já era de provocação antes da bola rolar, com a torcida corintiana exibindo mosaico lembrando o bicampeonato mundial do clube.

Corinthians 3 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2017

O Corinthians entrou em campo mais concentrado e logo se impôs. Aos 27 minutos, após jogada de Rodriguinho pela esquerda, Romero apareceu livre na área para marcar o primeiro gol e celebrar com selfie ao lado dos companheiros.

Pouco depois, aos 32 minutos, em cobrança de escanteio de Clayson, o zagueiro Balbuena subiu mais alto que a defesa e fez 2 a 0, aumentando a festa corintiana.

O Palmeiras respondeu com Yerry Mina, que marcou de cabeça após escanteio, diminuindo para 2 a 1. Mas a reação parou por aí. Aos 36 minutos, Jô sofreu pênalti cometido por Edu Dracena e converteu, fazendo 3 a 1 para o Timão ainda no primeiro tempo.

O segundo tempo de pressão alviverde

Com a vantagem construída, o Corinthians voltou mais retraído e apostou nos contra-ataques. Fábio Carille reforçou a marcação ao sacar Gabriel, que já tinha amarelo, e colocar Maycon.

O Palmeiras passou a dominar as ações ofensivas. Aos 22 minutos, Moisés acertou chute cruzado e fez o segundo gol alviverde, colocando pressão nos minutos finais.

Apesar da insistência do rival, a defesa corintiana resistiu. Cássio fez defesas seguras, e a torcida empurrou o time até o apito final.

O impacto na corrida pelo título; Corinthians perto da taça

Com a vitória, o Corinthians chegou a 62 pontos, abrindo oito de vantagem para o Palmeiras, que permaneceu com 54, atrás também do Santos (56). Restando apenas seis rodadas, o Timão consolidava sua caminhada rumo ao heptacampeonato brasileiro.

A vitória no Dérbi foi considerada um divisor de águas da campanha. Depois de tropeços nas rodadas anteriores, o triunfo contra o maior rival devolveu confiança ao elenco e deixou a Fiel confiante na conquista.

Ficha técnica - Corinthians 3 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2017

Corinthians 3 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2017 (32ª rodada)

Data: 5 de novembro de 2017

Local: Arena Corinthians (Neo Química Arena), São Paulo (SP)

Público: 46.090 pagantes (46.493 presentes)

Renda: R$ 2.908.847,00

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

Gols: Romero (27’/1T), Balbuena (32’/1T) e Jô (36’/1T, pênalti) – Corinthians; Mina (34’/1T) e Moisés (22’/2T) – Palmeiras

Cartões amarelos: Romero, Gabriel, Fagner, Maycon e Jadson (Corinthians); Edu Dracena, Tchê Tchê, Egídio, Bruno Henrique e Dudu (Palmeiras)

Cartão vermelho: Deyverson (Palmeiras)

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel (Maycon), Camacho (Fellipe Bastos), Romero, Rodriguinho e Clayson (Jadson); Jô.

Técnico: Fábio Carille.

Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Egídio; Bruno Henrique (Guerra), Tchê Tchê (Deyverson) e Moisés; Keno (Róger Guedes), Dudu e Borja.

Técnico: Alberto Valentim.