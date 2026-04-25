Há datas que ficam gravadas na memória de uma torcida. A quarta-feira do dia 7 de julho de 2004 é uma dessas noites para o torcedor do Botafogo. Com o estádio Caio Martins tomado pela estrela solitária, o Glorioso protagonizou uma das atuações mais dominantes daquele Campeonato Brasileiro, destruindo o Internacional por 5 a 1 em um espetáculo de futebol ofensivo que misturou raça, técnica e oportunismo na medida certa. O Lance! relembra Botafogo 5 x 1 Internacional no Brasileirão 2004.

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A partida, válida pelo Brasileirão de 2004, começou com o Botafogo determinado a impor seu ritmo dentro de casa. Sob o comando do técnico Mauro Galvão, a equipe carioca entrou em campo com uma postura agressiva e não deu espaço para o Internacional de Joel Santana se firmar. Desde os primeiros minutos, ficou claro que aquela seria uma noite especial para o alvinegro carioca — e muito difícil para o Colorado gaúcho.

Almir abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos, dando o tom do que estaria por vir. O gol não apenas colocou o Botafogo na frente, como também abalou a estrutura defensiva do Internacional, que claramente não encontrou respostas táticas para conter a movimentação do ataque botafoguense. A entrada em campo dos jogadores reservas ao longo da partida só confirmou a profundidade do elenco alvinegro naquela temporada.

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O Internacional chegou a diminuir com Rafael Sóbis aos 67 minutos, e por um breve momento pareceu que o confronto poderia ficar mais equilibrado. Mas a reação colorada foi sufocada com eficiência pelo Botafogo, que respondeu com mais dois gols — ambos de pênalti — para dilatar a vantagem e transformar o que poderia ser tensão em festa. A goleada foi confirmada com o placar final de 5 a 1, um resultado que refletiu com fidelidade o domínio botafoguense ao longo dos 90 minutos.

A memória desse jogo vai além dos números. Ela representa um momento em que o Botafogo de 2004 mostrou seu melhor futebol, com um coletivo azeitado e jogadores que fizeram a diferença nos momentos decisivos. A partida no Caio Martins ficou registrada como um dos destaques da campanha alvinegra naquele Brasileirão — e como um dos resultados mais marcantes do confronto histórico entre Botafogo e Internacional.

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Como foi o Botafogo 5 x 1 Internacional no Brasileirão 2004 lance a lance

A noite de 7 de julho de 2004 começou a ser escrita cedo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Almir aproveitou uma jogada bem construída pelo Botafogo e inaugurou o marcador no Caio Martins. O gol deu confiança ao Glorioso e colocou o Internacional sob pressão desde o início.

O segundo tempo trouxe mais do mesmo: domínio absoluto do Botafogo. Aos 48 minutos, Raúl Estévez ampliou o placar para 2 a 0, liquidando de vez qualquer esperança de reação colorada no início da segunda etapa. O meia argentino, peça importante do meio de campo alvinegro, acertou bonito para selar sua contribuição na partida.

O Internacional tentou reagir e conseguiu marcar com Rafael Sóbis aos 67 minutos — o único gol colorado da noite. O jovem atacante, que viria a ser um dos grandes nomes do futebol gaúcho nos anos seguintes, reduziu para 2 a 1 e gerou um breve momento de esperança nas fileiras do Colorado.

Mas o Botafogo não permitiu que o rival respirasse. Ainda aos 69 minutos, Luizão converteu uma cobrança de pênalti para recolocar o Glorioso com dois gols de vantagem. O centroavante, de forte presença física, foi eficiente na marca do cal e manteve o placar elástico.

Dez minutos depois, Camacho — reserva que entrou no decorrer da partida — também converteu um pênalti e fez 4 a 1. A presença do jogador no placar evidenciou a efetividade do banco de reservas do Botafogo naquela noite, com entradas que só aumentaram o poder de fogo do time.

O festival de gols foi encerrado nos acréscimos. Aos 90+2', Túlio Guerreiro fechou a conta em 5 a 1, confirmando a goleada e gerando a festa da torcida alvinegra nas arquibancadas do Caio Martins. Foi um final à altura de uma atuação dominante do começo ao fim.

O Caio Martins como fortaleza do Fogão em 2004

O Estádio Nilton Santos — popularmente conhecido como Caio Martins — era, naquele período, uma das casas alternativas do Botafogo e cumpria bem o papel de fortaleza alvinegra. Localizado em Niterói, o estádio recebia partidas importantes do Glorioso e tinha uma atmosfera própria, com torcedores próximos ao campo e uma pressão considerável sobre os adversários.

Jogar no Caio Martins em 2004 representava um desafio real para qualquer equipe visitante. O Internacional sentiu esse peso na pele naquela quarta-feira de julho. O Botafogo soube usar a vantagem do mando de campo e construiu uma atuação consistente, que refletiu o momento positivo da equipe sob a gestão técnica de Mauro Galvão naquele Brasileirão.

A goleada por 5 a 1 naquele estádio ficou como um dos resultados mais expressivos do Botafogo naquele campeonato — e como prova de que, quando em dia, o Glorioso era capaz de superar times de qualquer parte do Brasil com grande competência.

Um histórico de confrontos marcantes

O duelo entre Botafogo e Internacional é um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. As duas equipes acumulam décadas de confrontos no Brasileirão, Copa do Brasil e outras competições, com partidas marcadas por dramas, reviravolta e momentos de alto nível técnico.

O contexto histórico do confronto inclui outros jogos marcantes em diferentes épocas. Em 1997, por exemplo, o Internacional venceu o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, em um jogo que ficou associado ao "show de Arílson", artilheiro colorado que marcou os dois gols daquela tarde. Anos depois, em 2004, o Botafogo reverteu a lógica e foi o time a aplicar a goleada — desta vez de forma ainda mais categórica, com cinco gols anotados.

Esses confrontos fazem parte de um rico mosaico histórico que conecta Sul e Sudeste no futebol brasileiro. Para o torcedor do Botafogo, a vitória por 5 a 1 sobre o Internacional no Brasileirão 2004 representa muito mais do que três pontos: é um símbolo de orgulho, memória afetiva e prova de que o Glorioso tem momentos de grandeza que resistem ao tempo.

Ficha técnica - Botafogo 5 x 1 Internacional no Brasileirão 2004

Competição: Campeonato Brasileiro 2004

Local: Estádio Caio Martins, Niterói, RJ

Data: 7 de julho de 2004 (quarta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols: Almir (20'), Raúl Estévez (48'), Luizão (69' pen.), Camacho (79' pen.) e Túlio Guerreiro (90+2') (Botafogo); Rafael Sóbis (67') (Internacional)

BOTAFOGO: Jefferson; Gustavo Lazzaretti, Rafael Marques, Renatinho Carioca e Ruy Cabeção; Fernando, Valdo, Raúl Estévez e Almir; Luizão e Túlio Guerreiro. Reservas: Camacho e Têti. Técnico: Mauro Galvão

INTERNACIONAL: Clemer; Bolívar, Vinícius, Marabá e Wellington; Edinho, Danilo Gomes, Chiquinho e Diego Gavilán; Dauri e Rafael Sóbis. Reservas: Marcelo Labarthe. Técnico: Joel Santana.