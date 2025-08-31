Derrota resultou na demissão do técnico Cristóvão Borges e consolidou o Palmeiras na liderança do campeonato.

O Dérbi da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016 reunia times em momentos opostos. O Corinthians, já fora do G4, precisava vencer em Itaquera para seguir sonhando com vaga na Libertadores. O Palmeiras, líder da competição, defendia a ponta com futebol sólido e consistente sob comando de Cuca. Relembre Corinthians 0 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2016.

A Neo Química Arena recebeu 40.173 torcedores em dia de torcida única, mas o clima estava longe de ser tranquilo. Havia protestos contra a diretoria corintiana, sinalizadores nas arquibancadas e até confusão entre Polícia Militar e torcedores durante o intervalo.

Corinthians 0 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2016

Logo aos quatro minutos, o Palmeiras mostrou força. Após falha defensiva corintiana, a bola sobrou para Moisés, que finalizou com precisão para abrir o placar. O gol cedo deixou o Corinthians desorganizado e nervoso.

Apesar de ter mais posse de bola, o Timão não conseguia transformar o volume em chances reais. A equipe de Cristóvão Borges terminou a primeira etapa sem finalizar no alvo, reforçando a apatia ofensiva. O Palmeiras, por sua vez, controlava o ritmo e saía para o intervalo com vantagem mínima.

O segundo tempo, a expulsão e o gol de Mina

Na volta do intervalo, o Corinthians tentou reagir com a entrada de Romero, mas pouco mudou. Aos 18 minutos, o lateral Léo Príncipe recebeu cartão amarelo em disputa com Dudu e, pouco depois, foi novamente advertido por toque de mão. Expulso, deixou o Timão com um a menos.

Com superioridade numérica e emocional, o Palmeiras aproveitou. Aos 30 minutos, após jogada aérea, o zagueiro colombiano Yerry Mina subiu mais alto que a defesa e cabeceou para fazer 2 a 0. Na comemoração, a já famosa “dança de Mina” provocou ainda mais a torcida rival.

Protestos e clima de crise no Corinthians

O segundo gol palmeirense intensificou os protestos. No setor norte da Arena, houve confronto entre organizadas e a polícia. No setor oeste, torcedores viraram de costas para o campo e direcionaram críticas à diretoria.

O clima de crise foi selado após o apito final. A derrota não apenas encerrou a invencibilidade corintiana em Itaquera — que já durava mais de um ano — como também resultou na demissão de Cristóvão Borges. A diretoria anunciou que Fábio Carille assumiria até o fim da temporada.

O Palmeiras rumo ao título

A vitória no Dérbi foi fundamental para o Palmeiras consolidar a liderança e encaminhar a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. O time manteve a consistência que seria determinante na reta final, enquanto o rival mergulhava em crise técnica e política.

Ficha técnica - Corinthians 0 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2016

Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2016 (26ª rodada)

Data: 17 de setembro de 2016

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Público: 39.879 pagantes (40.173 presentes)

Renda: R$ 2.344.829,00

Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil e Carlos Berkenbrock (SC)

Gols: Moisés (4’/1T), Mina (30’/2T)

Cartões amarelos: Balbuena, Léo Príncipe (Corinthians); Gabriel, Leandro Pereira, Moisés e Thiago Santos (Palmeiras)

Cartão vermelho: Léo Príncipe (Corinthians)

Corinthians: Cássio; Léo Príncipe, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Cristian (Marquinhos Gabriel), Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca (Romero); Gustavo.

Técnico: Cristóvão Borges.

Palmeiras: Jailson; Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio; Gabriel (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés; Dudu (Rafael Marques), Keno (Róger Guedes) e Leandro Pereira.

Técnico: Cuca.