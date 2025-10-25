Copa Sul-Minas; relembre o que era, campeões e regras

Em três edições, o Cruzeiro se destacou como campeão, evidenciando a relevância das competições interestaduais no cenário do futebol brasileiro.

O torneio oferecia uma vaga na Copa dos Campeões, que classificava um time para a Libertadores.

A Copa Sul-Minas foi criada no início dos anos 2000 para fortalecer o eixo competitivo entre Minas Gerais e o Sul do Brasil.

A Copa Sul-Minas foi um dos experimentos mais relevantes do calendário do futebol brasileiro no começo dos anos 2000. Criada para fortalecer o eixo competitivo entre Minas Gerais e a Região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), ela ajudou a reposicionar os torneios interestaduais como peças estratégicas do primeiro semestre. Em paralelo, serviu de ponte esportiva e comercial entre os campeonatos estaduais, a agenda nacional e a vitrine continental. O Lance! relembra a Copa Sul-Minas.

O torneio nasceu numa janela de transição: de um lado, os estaduais extensos pressionavam o calendário; de outro, havia apetite por jogos de maior apelo entre grandes camisas fora do eixo Rio-São Paulo. A Sul-Minas ofereceu uma resposta prática — jogos entre mercados fortes, estádios cheios e, o mais importante, vaga na Copa dos Campeões, torneio da CBF que distribuía um lugar na Libertadores.

Sua criação também dialoga com uma linha evolutiva de interestaduais. Em 1999, a Copa Sul (apenas com clubes sulistas) funcionou como antecessora. A Sul-Minas ampliou o recorte ao incluir Minas Gerais, elevando o nível técnico e atrativo comercial. Anos depois, essa trilha inspiraria iniciativas como a Primeira Liga (lançada em 2016, apelidada "Sul-Minas-Rio"), vista pela CBF como competição amistosa.

Em três edições, a Sul-Minas produziu finais de alto nível, revelou artilharias marcantes e consolidou o Cruzeiro como grande protagonista, sem apagar o feito inaugural do América-MG. Ao final de 2002, com a reengenharia do calendário nacional e a própria extinção da Copa dos Campeões, o torneio saiu de cena — mas deixou um legado claro: interestaduais competitivos têm público, TV e história para contar.

Origem e contexto da Copa Sul-Minas

A Sul-Minas foi organizada pela CBF e surgiu para qualificar o primeiro semestre com um recorte regional forte, sucedendo a Copa Sul/1999. A lógica era valorizar confrontos entre clubes de Minas e do Sul em formato compacto, com peso esportivo real (a vaga na Copa dos Campeões) e calendário coordenado para não conflitar em excesso com os estaduais.

O desenho respondia a um movimento mais amplo da virada do milênio: dar protagonismo a interestaduais (Rio-São Paulo, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e a própria Sul-Minas) como vias de acesso à Copa dos Campeões — que, por sua vez, distribuía a sonhada vaga na Libertadores.

Formato e regras

A competição combinou fase de grupos e mata-mata:

Grupos: chaveamentos regionais com jogos em ida e volta (variações por edição). Eliminatórias: semifinais e final em ida e volta. Critérios de desempate: soma de pontos/placar agregado; persistindo igualdade, critérios clássicos (saldo/gols fora, conforme regulamento do ano) e pênaltis.

O número de participantes variou: foram 12 clubes em 2000 e 2001; em 2002, o torneio expandiu para 16, mantendo a estrutura de grupos e mata-mata.

Vagas e relação com a Copa dos Campeões

A Sul-Minas valia classificação para a Copa dos Campeões, torneio nacional que definia um representante brasileiro na Libertadores. Na prática, isso elevou a seriedade da disputa: técnicos e elencos trataram a competição como objetivo estratégico do semestre, e as finais ganharam clima de decisão nacional.

Edições e campeões da Copa Sul-Minas

2000 — América-MG campeão

Na abertura da história, o América-MG superou o Cruzeiro na final (2–1), em campanha simbólica para o futebol mineiro. Paraná e Atlético-PR fecharam o top-4. Foram 12 participantes.

2001 — Cruzeiro campeão

O Cruzeiro respondeu com elenco forte e venceu a decisão contra o Coritiba (2–0). Atlético-MG foi 3º, e o Grêmio, 4º. Mantiveram-se 12 clubes.

2002 — Cruzeiro bicampeão

Em edição expandida para 16 equipes, o Cruzeiro conquistou o bi ao bater o Atlético-PR (2–1 na final). Atlético-MG e Grêmio ficaram em 3º e 4º, respectivamente. A força celeste consolidou a hegemonia mineira no recorte de três anos.

Artilheiros e personagens

A Sul-Minas também ficou marcada por artilharias expressivas:

2000 — Kléber (Atlético-PR): 6 gols, atacante decisivo em jogos de transição rápida. 2001 — Guilherme (Atlético-MG): 8 gols, faro apurado e repertório técnico no terço final. 2002 — Liédson (Coritiba): 14 gols, número impressionante que cimentou sua projeção nacional antes do salto internacional.

Entre os treinadores, trabalhos de alta eficiência coletiva — com ênfase em pressão pós-perda, bolas paradas e amplitude pelos lados — foram a tônica nas campanhas vitoriosas. O Cruzeiro se notabilizou por elencos profundos e capacidade de decidir séries fora de casa; o América-MG/2000 simbolizou a potência de projetos bem executados em recortes curtos.

Fim e legado

Com o fim da Copa dos Campeões e a reorganização do calendário a partir de 2003 (incluindo o fortalecimento do Brasileirão por pontos corridos), a Sul-Minas perdeu sua principal alavanca esportiva e deixou de ser disputada. Ainda assim, seu legado se vê na constatação — retomada em 2016 com a Primeira Liga (Sul-Minas-Rio) — de que interestaduais competitivos podem cumprir papel relevante de audiência, receitas e desenvolvimento técnico, desde que ancorados por objetivos claros (vagas, premiações e calendário coerente).