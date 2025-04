Circuito de Jeddah: saiba tudo sobre a pista da Fórmula 1

Inaugurado em dezembro de 2021, o Jeddah Corniche Circuit rapidamente conquistou um lugar de destaque no calendário da Fórmula 1. Localizado na cidade costeira de Jeddah, na Arábia Saudita, o traçado urbano foi desenvolvido para aliar velocidade extrema, desafio técnico e um cenário impressionante, com o Mar Vermelho como pano de fundo. O Lance! te conta tudo sobre o Circuito de Jeddah.

Projetado pelo engenheiro Carsten Tilke, filho do renomado Hermann Tilke, o circuito foi concebido com a missão de ser o mais rápido entre todos os circuitos de rua da Fórmula 1. Com suas curvas de alta velocidade e zonas de DRS estrategicamente posicionadas, Jeddah representa uma combinação rara de espetáculo e risco, ideal para os fãs da velocidade.

Além disso, a pista faz parte de um projeto maior para consolidar a Arábia Saudita como um polo esportivo internacional. Desde sua estreia, o circuito já sediou provas de outras categorias como a Fórmula 2, F1 Academy, Porsche Carrera Cup, WTCR, GT World Challenge Europe e, mais recentemente, a Fórmula E, que em 2025 passou a utilizar um traçado específico dentro do mesmo complexo.

Características do traçado do Circuito de Jeddah

O layout principal do Jeddah Corniche Circuit, utilizado pela Fórmula 1, tem 6,174 km de extensão e 27 curvas, sendo o terceiro maior circuito da temporada, atrás apenas de Spa-Francorchamps (Bélgica) e Las Vegas (EUA). A pista é asfaltada e conta com três zonas de DRS consecutivas, o que favorece ultrapassagens em alta velocidade e proporciona finais eletrizantes.

Além do traçado principal, o circuito oferece outras duas variantes:

Traçado curto (3.450 km e 12 curvas) — utilizado em 2022 pela categoria WTCR.

Traçado da Fórmula E (3.001 km e 19 curvas) — adaptado especialmente para os carros elétricos da categoria a partir de 2025.

Recordes de volta no Circuito de Jeddah

Veja os tempos mais rápidos já registrados em corridas oficiais no circuito:

Grand Prix Circuit (6.174 km):

F1: 1:30.734 – Lewis Hamilton (Mercedes W12, 2021)

Fórmula 2: 1:43.098 – Jack Doohan (2022)

GT3: 1:59.772 – Franck Perera (Lamborghini Huracán GT3 Evo 2, 2024)

Porsche Cup: 2:03.645 – Bandar Alesayi

F1 Academy (F4): 2:04.259 – Doriane Pin

GT4: 2:09.820 – Freddy Fast

Fórmula E Circuit (3.001 km): F-E: 1:17.179 – Maximilian Günther (2025)

Traçado curto (3.450 km): WTCR: 1:16.986 – Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR, 2022)

Grandes eventos no circuito

O Jeddah Corniche Circuit é palco de diversas competições nacionais e internacionais. A seguir, os principais eventos já disputados ou programados:

Atuais

Fórmula 1 – Grande Prêmio da Arábia Saudita (abril)

Fórmula 2

F1 Academy

Porsche Carrera Cup Middle East

Fórmula E – Jeddah ePrix (fevereiro)

Antigos

WTCR – Copa do Mundo de Carros de Turismo (2022)

GT World Challenge Europe – 6 Horas de Jeddah (2024)

F4 Saudi Arabian Championship (2024)

Curiosidades do Circuito de Jeddah e importância estratégica

Desde sua inauguração, o circuito se tornou uma peça-chave na estratégia da Arábia Saudita para se firmar como centro global de esportes a motor. A escolha por uma pista urbana visa destacar o cenário moderno e turístico da cidade, além de permitir uma logística mais ágil do que um autódromo isolado.

Apesar de ser uma pista urbana, Jeddah desafia os limites da categoria com velocidades médias altíssimas e seções estreitas, o que faz com que o circuito exija habilidade máxima dos pilotos. A primeira edição da corrida, vencida por Lewis Hamilton, foi marcada por polêmicas, batidas e múltiplos safety cars — um padrão que tem se repetido nos anos seguintes.