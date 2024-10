Ceará x Fortaleza: quem venceu mais o Clássico-Rei?

O Clássico-Rei é a maior rivalidade do futebol cearense. Veja quem tem mais vitórias no confronto entre Ceará e Fortaleza. (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Publicada em 23/10/2024

O Ceará x Fortaleza, conhecido como Clássico-Rei, é o maior clássico do futebol cearense e um dos mais tradicionais do Nordeste. A rivalidade entre esses dois gigantes do Ceará envolve muita tradição e paixão, com confrontos decisivos em competições estaduais e nacionais. Ao longo dos anos, Ceará e Fortaleza protagonizaram partidas históricas, o que consolidou ainda mais o Clássico-Rei como um dos mais emocionantes do Brasil.

O Ceará tem vantagem no número de vitórias, com 204 triunfos, enquanto o Fortaleza venceu 184 vezes. Além disso, foram registrados 213 empates no clássico. Quando se fala em gols, no clássico entre Ceará x Fortaleza, o Vozão também leva vantagem, com 700 gols marcados, enquanto o Fortaleza anotou 681 gols.

A história do Clássico-Rei

O primeiro Clássico-Rei, disputado por Ceará x Fortaleza, foi disputado em 1918, e desde então, Ceará e Fortaleza se enfrentaram em muitas decisões de Campeonato Cearense. Um dos momentos mais marcantes do clássico ocorreu em 2002, quando o Fortaleza venceu o Ceará e conquistou o título estadual após uma série de finais emocionantes. O confronto também ganhou destaque em competições nacionais, como a Série A do Campeonato Brasileiro, onde os clubes se enfrentaram em jogos decisivos.

Quem venceu mais o clássico Ceará x Fortaleza?

O Ceará é o clube que mais venceu o Clássico-Rei, com 204 vitórias, enquanto o Fortaleza tem 184 vitórias. Os 213 empates do clássico, entre Ceará x Fortaleza, mostram o equilíbrio desse confronto, que é sempre muito disputado e emocionante para os torcedores.

Números de Ceará x Fortaleza

Vitórias do Ceará: 204

Vitórias do Fortaleza: 184

Empates: 213

Gols do Ceará: 700

Gols do Fortaleza: 681

A importância do Clássico-Rei

O Clássico-Rei, entre Ceará x Fortaleza, é mais do que um simples jogo de futebol. Ele é um evento que mobiliza todo o estado do Ceará, com torcedores de Ceará e Fortaleza vivendo intensamente cada momento do clássico. A rivalidade entre os dois clubes é histórica e sempre proporciona grandes jogos, repletos de emoção e competitividade. Para os torcedores, vencer o Clássico-Rei é uma questão de orgulho e paixão.