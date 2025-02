Carioca Feminino 2025: formato, equipes, regras e onde assistir

O Campeonato Carioca Feminino 2025 está previsto para ser a 34ª edição da principal competição de futebol feminino organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Assim como nas edições anteriores, a expectativa é de partidas emocionantes entre as melhores equipes do estado, mantendo um formato que valoriza a competitividade e a busca pelo título estadual. O Lance! te conta tudo sobre Carioca Feminino 2025.

Formato do Carioca Feminino de 2025

O torneio segue a estrutura das últimas edições do Cariocão Feminino, sendo composto por três fases distintas: uma fase de pontos corridos (turno) e duas fases eliminatórias (semifinais e final).

Primeira fase - Turno

Na fase inicial do Cariocão, as equipes participantes serão divididas em dois grupos:

• Grupo A: seis equipes

• Grupo B: cinco equipes

As equipes de um grupo enfrentam os times do outro grupo em partidas de turno único. Ao final dessa fase, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais.

Semifinais

Os quatro melhores times da primeira fase do Carioca Feminino disputarão as semifinais, realizadas em sistema de cruzamento dentro dos grupos:

• 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo A

• 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo B

As partidas das semifinais serão realizadas em confrontos de ida e volta, e os vencedores garantirão vaga na grande final.

Final

A grande decisão do Carioca Feminino será disputada entre os vencedores das semifinais, em partidas de ida e volta. O campeão será definido pelo placar agregado dos dois jogos.

Critérios de desempate

Caso haja igualdade nos pontos durante Carioca Feminino 2025, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:

1. Número de vitórias;

2. Saldo de gols;

3. Número de gols marcados;

4. Disciplina (menor número de cartões amarelos e vermelhos);

5. Sorteio realizado na sede da FERJ.

Times participantes do Carioca Feminino 2025

A FERJ ainda não divulgou a lista completa das equipes participantes, mas os seguintes times são presença quase garantida devido ao histórico e à tradição na disputa do Campeonato Carioca Feminino:

• Flamengo: atual bicampeão e maior vencedor do torneio com 8 títulos desde 2015;

• Fluminense: vice-campeão em 2024 e forte candidato ao título;

• Botafogo: campeão em 2020 e 2022, sempre competitivo;

• Vasco da Gama: equipe em ascensão no cenário estadual;

• Outros clubes tradicionais do estado, além de novas equipes que podem surpreender.

Maiores vencedores do Carioca Feminino

• Flamengo: 8 títulos (2015–2019, 2021, 2023, 2024)

• Botafogo: 2 títulos (2020, 2022)

O Flamengo segue como a equipe a ser batida no Carioca Feminino, mostrando uma hegemonia que só foi interrompida pelo Botafogo em duas ocasiões.

Onde assistir Carioca Feminino:

Os torcedores poderão acompanhar os jogos do Campeonato Carioca Feminino 2025 por diversas plataformas:

• FERJ TV: transmitindo todos os jogos da competição;

• Canais dos clubes: algumas equipes oferecem transmissões exclusivas em suas plataformas;

• TV Globo: jogos selecionados ao vivo, proporcionando maior visibilidade ao torneio.

Com início marcado para outubro, o Carioca Feminino 2025 promete ser mais uma edição repleta de disputas acirradas e momentos históricos no futebol feminino. Fique atento à divulgação oficial da tabela e acompanhe sua equipe favorita rumo ao título estadual!