Campeonato Alagoano: regulamento, formato e times

O Campeonato Alagoano de 2025 chega para mais uma temporada de emoção no futebol nacional. Com sete equipes na disputa, após a desistência de um clube, o estadual promete partidas intensas, definição de vagas em competições nacionais e a consagração de mais um campeão.

A competição, que reúne alguns dos clubes mais tradicionais da região, como CRB, CSA e ASA, também serve como uma importante vitrine para novos talentos do futebol brasileiro.

Regulamento e formato do Campeonato Alagoano

O Campeonato Alagoano 2025 será disputado em três fases, adotando um formato competitivo e ágil que mantém a emoção até o último jogo:

Primeira fase:

Os sete times participantes se enfrentam em turno único, totalizando seis rodadas.

Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, enquanto o clube com pior campanha será rebaixado para a Série A2 de 2026.

Semifinais:

Os confrontos serão definidos entre o primeiro colocado e o quarto, e o segundo contra o terceiro.

As partidas acontecem em ida e volta, com a equipe de melhor campanha decidindo o segundo jogo em casa. Em caso de empate, haverá pênaltis.

Final:

A grande decisão será disputada em duas partidas. O clube com melhor desempenho em toda a competição terá o direito de fazer o jogo de volta em seu estádio. Em caso de empate, haverá pênaltis.

O campeão do estadual garante vagas importantes em competições nacionais, incluindo a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

Participantes

O Campeonato Alagoano contará com as seguintes equipes em 2025:

ASA

Coruripe

CSA

CSE

CRB (atual campeão)

Murici

Penedense

O Igaci, que havia garantido acesso ao vencer a Série A2, desistiu de participar da competição por questões financeiras, sendo automaticamente rebaixado para a segunda divisão de 2026.

Entre os destaques estão o CRB, que busca defender seu título, e o CSA, tradicional rival e maior campeão estadual. O ASA, forte representante do interior, também entra como um dos favoritos.

Datas importantes

O Campeonato Alagoano 2025 terá início no dia 11 de janeiro, com jogos que prometem animar o estado. A competição se estenderá até o dia 16 de março, quando o campeão será definido.

Essa organização garante que o estadual seja concluído antes do início de outras competições nacionais, como a Série D e a Copa do Brasil.

Onde assistir ao Campeonato Alagoano?

Os torcedores terão ampla cobertura para acompanhar as emoções do Campeonato Alagoano de 2025.

TV aberta:

A TV Pajuçara, afiliada da Record em Alagoas, transmitirá as partidas aos sábados, às 16h, para todo o estado.

Essa transmissão permitirá que os jogos alcancem um grande público, fortalecendo o engajamento com o futebol local e ampliando a visibilidade dos clubes e atletas que participam da competição.

Importância do Campeonato Alagoano

O Campeonato Alagoano é um dos mais tradicionais do Nordeste, carregando consigo uma rica história de rivalidades e conquistas. Para clubes como CSA e CRB, o torneio é a chance de reafirmar sua hegemonia no estado. Já para times como ASA e Penedense, representa a oportunidade de surpreender e buscar um título histórico.

Além do impacto esportivo, o estadual movimenta as torcidas, aquece o mercado local e mantém viva a paixão pelo futebol alagoano. Com a fórmula de disputa definida, transmissão em TV aberta e a promessa de grandes jogos, o Campeonato Alagoano 2025 será, mais uma vez, um espetáculo para os amantes do futebol regional.