Jogadores como Pelé, Garrincha, Rivellino e Zico também se destacaram com cobranças memoráveis.

O primeiro gol de falta do Brasil foi marcado por Didi em 1954.

Os gols de falta têm um lugar especial na história das Copas do Mundo.

Os gols de falta sempre ocuparam um lugar especial na história das Copas do Mundo. Além da precisão técnica exigida na cobrança, esses lances costumam surgir em momentos decisivos e muitas vezes acabam marcando partidas importantes do torneio. O Lance! apresenta os brasileiros que marcaram gols de falta na história das Copas.

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A Seleção Brasileira, conhecida mundialmente pela qualidade técnica de seus jogadores, teve ao longo das décadas diversos especialistas nesse tipo de cobrança. Desde as primeiras gerações de craques do futebol brasileiro até nomes mais recentes, alguns jogadores se destacaram pela capacidade de transformar faltas em gols memoráveis.

Alguns desses lances ficaram eternizados na história das Copas. Há gols que decidiram partidas importantes, outros que ajudaram a consolidar campanhas vitoriosas e também cobranças que se tornaram símbolos da habilidade técnica dos jogadores brasileiros.

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Desde o primeiro gol de falta marcado por Didi em 1954, o Brasil acumulou vários gols desse tipo ao longo das edições do torneio. Entre os protagonistas dessa lista estão nomes históricos como Pelé, Garrincha, Rivellino, Zico, Branco, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e David Luiz.

A seguir estão todos os jogadores brasileiros que marcaram gols de falta em Copas do Mundo.

Brasileiros que marcaram gols de falta na história das Copas

Didi – Copa do Mundo de 1954

Didi marcou o primeiro gol de falta do Brasil em Copas do Mundo.

O lance aconteceu na vitória da Seleção por 5 a 0 sobre o México, na fase de grupos da Copa disputada na Suíça. A cobrança direta reforçou a reputação do meia como um dos grandes especialistas em bolas paradas do futebol brasileiro.

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Pelé – Mundial de 1966

Na Copa da Inglaterra, Pelé marcou um gol de falta na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Bulgária, na fase de grupos.

O camisa 10 abriu o placar com uma cobrança direta precisa, mostrando mais uma vez sua qualidade técnica.

Garrincha – Copa do Mundo de 1966

Na mesma partida contra a Bulgária, Garrincha também marcou de falta.

O atacante cobrou com força e ampliou o placar para o Brasil, registrando um raro gol de bola parada em sua carreira.

Pelé – Mundial de 1970

Pelé voltou a marcar de falta na Copa de 1970, no México.

O gol ocorreu na vitória brasileira por 3 a 2 sobre a Romênia, ainda na fase de grupos do torneio que terminaria com o tricampeonato da Seleção.

Rivellino – Copa do Mundo de 1970

Outro especialista em faltas daquela geração foi Rivellino.

Na vitória por 4 a 1 sobre a Tchecoslováquia, na estreia do Brasil no Mundial de 1970, o meia marcou um dos gols com sua famosa "patada atômica", cobrança potente e frontal.

Rivellino – Mundial de 1974

Quatro anos depois, Rivellino voltou a marcar de falta em Copas.

O gol ocorreu na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Alemanha Oriental, na segunda fase da Copa disputada na Alemanha Ocidental.

Dirceu – Copa do Mundo de 1978

Na Copa da Argentina, Dirceu marcou um gol de falta na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Peru, na segunda fase de grupos da competição.

Nelinho – Mundial de 1978

Também em 1978, o lateral Nelinho marcou um dos gols mais famosos da história das Copas.

Na disputa do terceiro lugar contra a Polônia, ele acertou uma cobrança de falta com muito efeito na vitória por 3 a 1 da Seleção Brasileira.

Zico – Copa do Mundo de 1982

Na Copa disputada na Espanha, Zico marcou de falta na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Escócia, na fase de grupos.

A cobrança reforçou a reputação do camisa 10 como um dos grandes cobradores de falta do futebol brasileiro.

Branco – Mundial de 1994

Um dos gols de falta mais importantes da história da Seleção aconteceu nas quartas de final da Copa de 1994.

O lateral Branco marcou na vitória por 3 a 2 sobre a Holanda, em cobrança forte de longa distância que garantiu a classificação do Brasil.

Roberto Carlos – Copa do Mundo de 2002

Na Copa da Coreia do Sul e do Japão, Roberto Carlos marcou de falta na vitória brasileira por 4 a 0 sobre a China, ainda na fase de grupos.

A cobrança foi um chute potente de canhota, característica marcante do lateral.

Ronaldinho Gaúcho – Mundial de 2002

Ainda no Mundial de 2002, Ronaldinho Gaúcho marcou um dos gols mais famosos da história das Copas.

Nas quartas de final contra a Inglaterra, o brasileiro cobrou uma falta que encobriu o goleiro David Seaman, garantindo a vitória por 2 a 1 e a classificação do Brasil.

David Luiz – Copa do Mundo de 2014

O gol de falta mais recente da Seleção em Copas foi marcado por David Luiz, na Copa do Mundo de 2014.

Nas quartas de final contra a Colômbia, o zagueiro acertou uma cobrança potente que ajudou o Brasil a vencer por 2 a 1 e avançar à semifinal.