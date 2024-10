Confira as estatísticas do clássico entre Benfica e Sporting (Foto: PEDRO ROCHA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro

Benfica e Sporting fazem o grande clássico da cidade de Lisboa, com uma das maiores tradições do futebol europeu e também mundial. O confronto entre as equipes ganhou alguns apelidos ao longo dos anos, como Clássico dos Clássicos, Dérbi dos Dérbis, Dérbi Eterno ou Dérbi da Capital. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Benfica e Sporting? O Lance! te conta.

Benfica e Sporting fazem o grande clássico da cidade de Lisboa; confira as estatísticas do clássico (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem mais venceu na história do clássico entre Benfica e Sporting?

A rivalidade entre os clubes teve início no ano de 1907, após jogadores do Sport Lisboa (que viria a se fundir com o Benfica em 1908) saírem do clube e irem jogar no Sporting. O primeiro clássico entre Benfica e Sporting aconteceu no mesmo ano, com vitória dos Sportinguistas pelo placar de 2 a 1 sobre o seu rival.

Desde o primeiro confronto entre as equipes, mais 319 partidas foram realizadas, sendo quase 180 destes confrontos sendo realizados pelo Campeonato Português. Estatisticamente, o Benfica tem uma leve vantagem sobre o Sporting, já que os Encarnados venceram 138 jogos, contra 114 do rival. Além disso, também aconteceram 68 empates.

Confira os títulos que os rivais já disputaram ao longo de suas histórias (Foto: Francisco Leong/AFP)

Os confrontos em finais das equipes

No total, 19 finais envolvendo o clássico entre Benfica e Sporting aconteceram, sendo que a primeira aconteceu logo no ano de 1919, pelo Campeonato de Lisboa, e a última, ocorreu em 2022, pela Taça da Liga de Portugal. Ao todo, foram três pelo Campeonato de Lisboa, duas pelo Campeonato de Portugal, oito pela Taça de Portugal, quatro pela Supercopa de Portugal e mais duas pela Taça da Liga.

Quem tem uma leve vantagem sobre o rival é o Benfica. O clube encarnado venceu 10 finais contra o Sporting, sendo elas: uma pelo Campeonato de Portugal (1934-35), seis pela Taça de Portugal (1951-52, 1954-55, 1969-70, 1971-72, 1986-87 e 1995-96), duas Supercopas de Portugal (1980 e 2019), além de uma Taça da Liga (2008-09)

Já o Sporting bateu o Benfica em nove finais diferentes, sendo elas: três pelo Campeonato de Lisboa (1918-19, 1927-28 e 1935-36), uma pelo Campeonato de Portugal (1937-38), duas pela Taça de Portugal (1970-71 e 1973-74), duas pela Supercopa de Portugal (1987 e 2015) e uma Taça da Liga, no ano de 2021-22.