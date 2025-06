A UEFA Nations League pode oferecer novos confrontos entre as duas seleções no futuro.

Em competições oficiais, Alemanha venceu 6 dos 7 encontros diretos entre as seleções.

A relação é marcada por partidas em Eurocopas e Copas do Mundo, com desfechos frustrantes para os portugueses.

Portugal venceu apenas 3 vezes, com única vitória oficial na Euro 2000.

Alemanha e Portugal já se enfrentaram em diferentes gerações e competições, e o retrospecto é amplamente favorável aos alemães. Em 19 confrontos oficiais, a Alemanha venceu 11 vezes, enquanto Portugal soma apenas três vitórias, sendo uma única em competições oficiais. O Lance! apresenta as estatísticas de Alemanha x Portugal na Liga das Nações.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A relação entre as seleções é marcada por jogos em Eurocopas e Copas do Mundo, quase sempre com desfechos frustrantes para os portugueses. Apesar da geração de ouro liderada por Cristiano Ronaldo, Portugal pouco conseguiu fazer frente à consistência tática e força coletiva da Mannschaft ao longo dos anos.

Alemanha x Portugal na Liga das Nações

📊 Retrospecto geral

Total de jogos: 19

19 Vitórias da Alemanha: 11

11 Empates: 5

5 Vitórias de Portugal: 3

Em jogos disputados em Portugal, foram sete partidas:

Vitórias portuguesas: 1

1 Empates: 2

2 Vitórias alemãs: 4

Na Alemanha, em seis confrontos:

Vitórias portuguesas: 1

1 Empates: 2

2 Vitórias alemãs: 3

⚽ Confrontos em competições oficiais (Alemanha x Portugal)

A Alemanha domina amplamente os duelos em torneios como Copa do Mundo e Eurocopa. Ao todo, os países se enfrentaram 7 vezes em competições oficiais, com 6 vitórias da Alemanha e apenas 1 vitória de Portugal.

continua após a publicidade

🟨 Euro 1984 – Empate sem gols

Data: 14 de junho de 1984

Local: Estrasburgo, França

Resultado: Alemanha 0x0 Portugal

Jogo de estreia das duas seleções no torneio, terminou sem emoções e sem gols.

✅ Euro 2000 – A única vitória portuguesa

Data: 20 de junho de 2000

Local: Roterdã, Holanda

Resultado: Portugal 3x0 Alemanha

Com show de Sérgio Conceição, que marcou os três gols da partida, Portugal eliminou a Alemanha ainda na fase de grupos. Foi o único triunfo luso em torneios oficiais.

❌ Copa do Mundo 2006 – Disputa de 3º lugar

Data: 8 de julho de 2006

Local: Stuttgart, Alemanha

Resultado: Alemanha 3x1 Portugal

A Alemanha venceu com autoridade e garantiu o terceiro lugar. Schweinsteiger foi o destaque, marcando dois gols.

continua após a publicidade

❌ Euro 2008 – Quartas de final

Data: 19 de junho de 2008

Local: Basel, Suíça

Resultado: Alemanha 3x2 Portugal

Em um dos jogos mais equilibrados entre as seleções, a Alemanha abriu vantagem e resistiu à reação portuguesa. Ballack marcou o gol decisivo.

❌ Euro 2012 – Fase de grupos

Data: 9 de junho de 2012

Local: Lviv, Ucrânia

Resultado: Alemanha 1x0 Portugal

Mario Gómez marcou o único gol da partida, frustrando mais uma vez o time de Cristiano Ronaldo.

❌ Copa do Mundo 2014 – Fase de grupos

Data: 16 de junho de 2014

Local: Salvador, Brasil

Resultado: Alemanha 4x0 Portugal

Um dos jogos mais traumáticos para os lusos. Müller marcou três vezes e Pepe foi expulso ainda no primeiro tempo.

❌ Euro 2020 – Fase de grupos

Data: 19 de junho de 2021

Local: Munique, Alemanha

Resultado: Alemanha 4x2 Portugal

Apesar dos gols de Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, a Alemanha virou o jogo com dois gols contra dos portugueses e confirmou mais uma vitória.

🏆 Portugal só venceu a Alemanha uma vez em torneio oficial

O único triunfo de Portugal sobre a Alemanha em competições oficiais aconteceu na Euro 2000, em um jogo que ficou marcado na história lusa. Com um time reserva, já classificado, Portugal aplicou um 3 a 0 categórico, com três gols de Sérgio Conceição. A Alemanha, desorganizada e envelhecida, foi eliminada ainda na primeira fase do torneio.

Desde então, mesmo com grandes nomes como Deco, Figo, Cristiano Ronaldo, Pepe e Bruno Fernandes, Portugal perdeu todos os outros seis encontros oficiais com a Alemanha, sempre com placares significativos ou eliminações dolorosas.

🏟 Liga das Nações: o que esperar?

A UEFA Nations League ainda não viu um duelo entre Alemanha e Portugal, mas o confronto pode acontecer a qualquer momento em fases de grupos ou mata-matas. Caso ocorra, será mais um capítulo dessa rivalidade marcada por domínio alemão e busca de redenção portuguesa.