A história de Hugo De León no Grêmio: jogos, gols e estatísticas

Para compreender a fundo o conceito de "Imortal Tricolor" e a exigência histórica da torcida do Grêmio por jogadores que deixam a alma em campo, basta analisar uma única fotografia. Nela, o capitão do time, com o rosto escorrendo sangue, ergue o troféu mais desejado da América do Sul enquanto o Estádio Olímpico Monumental explode em euforia. O dono dessa imagem — e da fundação da era de ouro do clube — atende pelo nome de Hugo Eduardo de León Rodríguez. O Lance! relembra a história de Hugo De León no Grêmio.

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Nascido no Uruguai, De León foi muito mais do que um zagueiro formidável; ele foi a alma de uma equipe talhada para vencer batalhas campais. Apelidado de "O Caudilho", o defensor uniu uma postura intimidadora, uma liderança incontestável e uma técnica apurada para se tornar o molde definitivo de tudo o que um jogador precisa ter para ser reverenciado pela nação gremista até os dias de hoje.

A história de Hugo De León no Grêmio

A chegada a Porto Alegre e a consolidação do líder

A jornada de Hugo De León com a camisa do Grêmio teve início em 1981, quando ele chegou do Nacional do Uruguai cercado de expectativas. O processo de adaptação à cultura futebolística do Rio Grande do Sul foi instantâneo, uma vez que a virilidade, a garra e o comprometimento tático exigidos em Porto Alegre eram exatamente as virtudes naturais do defensor uruguaio.​

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Logo de imediato, a braçadeira de capitão encontrou um dono definitivo. De León comandava a equipe aos gritos e pelo exemplo prático. Ele nunca recuava em divididas, mas também não era um rebatedor de bolas: possuía categoria para iniciar a transição ofensiva com passes longos precisos, organizando a defesa para que a equipe dominasse seus adversários física e taticamente. Essa sintonia com a arquibancada garantiu a ele a idolatria nos primeiros meses de clube.​

Os números de Hugo de León no Grêmio

A passagem intensa e extremamente vitoriosa do Caudilho por Porto Alegre durou até o ano de 1984. Durante esse período mágico, o zagueiro entrou em campo para defender a camisa tricolor em 242 partidas oficiais. O retrospecto construído por ele escancara o domínio do Grêmio naquele recorte histórico: foram 127 vitórias conquistadas, 71 empates e apenas 44 derrotas.

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Apesar de ser a principal âncora do sistema de segurança montado pelo técnico Valdir Espinosa e seus antecessores, De León também deixou sua marca nas redes adversárias. Aproveitando sua imponente estatura e o faro apurado nas jogadas de bola parada, o capitão uruguaio marcou 11 gols pelo Grêmio, muitos deles em cabeçadas fulminantes que salvavam a equipe em jogos travados.

O currículo de títulos e o sangue pela taça

O currículo construído sob a liderança do zagueiro mudou o Grêmio de patamar para todo o sempre. Logo em seu ano de estreia, em 1981, ele foi o capitão na conquista do Campeonato Brasileiro, erguendo o primeiro título de primeira grandeza em âmbito nacional da história do clube gaúcho, após uma vitória heroica sobre o São Paulo no Estádio do Morumbi.

Entudo, o ano sagrado de sua biografia, e da própria instituição, foi 1983. Na final da Copa Libertadores da América daquele ano, disputada contra o forte time do Peñarol (seu ex-clube rival no Uruguai), o Grêmio venceu por 2 a 1. Ao receber o troféu no gramado do Olímpico, um prego solto na base da taça cravou-se na testa de De León. Ignorando a dor e o sangramento intenso que lhe lavou o rosto, o capitão ergueu a prata, forjando o símbolo máximo do "copeirismo".

A coroa definitiva no Japão

Meses após a épica conquista continental, De León teve a missão de liderar o elenco tricolor no Japão para a disputa do Mundial Interclubes contra o Hamburgo, da Alemanha. Após uma vitória tensa e brilhante por 2 a 1, conduzida pelos gols de Renato Portaluppi, o uruguaio ergueu a taça de campeão do mundo, colocando o Grêmio no topo do futebol global.

A despedida ocorreu pouco tempo depois, mas os 242 jogos disputados foram suficientes para carimbar sua lenda. A história de Hugo De León no Grêmio comprova que o futebol vive da união entre técnica e entrega extrema. Ao misturar o seu próprio sangue às conquistas mais importantes do clube, o Caudilho garantiu que nenhuma outra zaga fosse escalada no Olímpico ou na Arena sem ser comparada à sua inigualável raça.