Vencendo menos, Klopp faturou mais com Liverpool que Abel no Palmeiras

Após o empate sem gols do Palmeiras com o Red Bull Bragantino, com a presença de Jürgen Klopp na arquibancada, Abel Ferreira disparou que conquistou pelo Verdão, mais títulos que o alemão pelo Liverpool. Mas como essas conquistas se refletem em valores? Confira;

Somente com 3 títulos, sendo um de Champions League (2018-2019), um Mundial de Clubes (2019) e uma Premier League (2019-2020), Klopp faturou aproximadamente R$ 334 milhões.

Já Abel precisa somar as premiações de 5 títulos, sendo duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020), para superar Klopp, chegando a aproximadamente R$ 342 milhões.

Klopp, multicampeão pelo Liverpool, esteve em Palmeiras x Bragantino pelo Paulistão (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Jürgen Klopp x Abel Ferreira: números e títulos

Jürgen Klopp assumiu o comando técnico do Liverpool em 2015, sucedendo Brendan Rodgers, com a missão de devolver o clube ao topo do futebol mundial. Durante a passagem, o técnico esteve à frente do time em 489 partidas, acumulando 298 vitórias, 109 empates e 82 derrotas, com um aproveitamento de 68,4%.

Sob a liderança do alemão, o Liverpool voltou a erguer troféus importantes, incluindo Champions League (2018/19) e Premier League (2019/20), além da Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, com oito taças no total. Klopp anunciou sua saída do clube ao final da temporada 2023/24, encerrando uma era marcada por conquistas, carisma e a reconstrução da identidade vencedora do Liverpool.

Por sua vez, Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em novembro de 2020, substituindo Vanderlei Luxemburgo, e rapidamente se tornou um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. O português comandou o time em 301 jogos, somando 174 vitórias, 70 empates e 57 derrotas, somando um aproveitamento de 65,6%.

Com Abel, o Verdão conquistou títulos históricos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021), a Copa do Brasil (2020), o Campeonato Brasileiro (2022), além da Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista (três vezes). Assim, o português soma 10 conquistas à frente do clube até aqui.