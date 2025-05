Dono de clube da primeira divisão francesa prepara venda bilionária do time

A INEOS, empresa britânica voltada para indústria química e de propriedade do bilionário Sir James Arthur Ratcliffe, pretende vender o Nice, time que disputa a primeira divisão do campeonato francês. A ideia da corporação é vender o clube por 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão). A informação foi divulgada pelo jornal inglês "The Athletic".

A INEOS adquiriu o clube em agosto de 2019 por cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 649 milhões). Atualmente, a empresa é acionista minoritária do Nice, com participação de 17%. Um administrador independente detém a parcela majoritária de 83% da instituição.

A venda de parte do clube é fortalecida pela rejeição dos torcedores em relação à participação da INEOS nas ações do time. Apesar de já ter investido 216 milhões de euros, a multinacional é alvo de críticas dos fãs, que alegam uma importância maior em outros investimentos por parte da empresa.

A INEOS também é proprietária do Manchester United e Lausanne, da Suíça. Além dos investimentos no futebol, a empresa também tem participação no automobilismo, especificamente na equipe Mercedes da Fórmula 1.

Dificuldade na venda do Nice

A venda do clube pode ser dificultada pelos problemas enfrentados pela Ligue 1 em relação aos direitos de transmissão do campeonato. A liga rescindiu o contrato com a DAZN em razão da baixa audiência.

O contrato firmado com a DAZN, no valor de 400 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) anuais, previa que a operadora atingisse 1,5 milhão de assinantes até dezembro de 2025. No entanto, a DAZN não conseguiu alcançar essa meta, registrando apenas 500 mil assinantes.

Em fevereiro, a DAZN deixou de pagar 70 milhões de euros (cerca de R$ 468,2 milhões) para a liga, afirmando que o torneio não cooperou com os problemas da cobertura. A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) entrou com ação judicial contra o serviço de streaming, que logo depois fez o pagamento.