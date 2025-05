O Juventude está no centro de uma possível transformação profunda. Nesta semana, o clube gaúcho revelou os detalhes de uma proposta para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com um investimento estimado em R$ 400 milhões ao longo de dez anos, feito pela empresa espanhola Five Eleven Capital.

A reunião com os conselheiros do clube ocorreu no Salão Nobre Walter Humberto Dal Zotto e detalhou a oferta, que ainda será analisada por um comitê interno antes de qualquer decisão ser tomada.

📌 O que diz a proposta?

A oferta prevê a criação de uma nova empresa, da qual o investidor espanhol teria 90% de participação, mas sem envolver o patrimônio do clube, como o Estádio Alfredo Jaconi e o centro de treinamento. O Juventude manteria, portanto, os ativos históricos da associação. A divisão do valor sugerido contempla:

🏟️ R$ 90 milhões para estrutura e infraestrutura ⚽ R$ 30 milhões para contratações e folha salarial 🏆 R$ 90 milhões como orçamento competitivo 💸 R$ 60 milhões em luvas para a associação 📈 R$ 130 milhões em royalties (se o clube seguir na Série A) 🔁 10% da receita anual em royalties para o clube 🔄 2% do valor de vendas de jogadores

Além disso, a proposta inclui uma cláusula de proteção contra rebaixamento. Caso o Juventude caia para a Série B e tenha uma receita inferior a R$ 60 milhões, a Five Eleven deve compensar a diferença — por exemplo, se o clube arrecadar apenas R$ 40 milhões, o investidor aportaria os R$ 20 milhões restantes.

🔜 Próximos passos

O clube agora vai revisar os termos da proposta por meio de um comitê de negociação. Após possíveis revisões e contrapropostas, o plano poderá avançar para um estágio mais decisivo, incluindo a deliberação do Conselho Deliberativo.

Com um investimento robusto à mesa e um formato que protege seu patrimônio, o Juventude pode se tornar o próximo clube brasileiro a ingressar no modelo de SAF. Mas o caminho até lá ainda deve ter vários capítulos.

