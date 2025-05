Quanto custa ir para a final da Champions League em Munique?

A grande final da Champions League 2024/25 está definida: Paris Saint-Germain e Inter de Milão decidirão o título europeu no próximo dia 31 de maio, um sábado, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Com a decisão se aproximando, muitos torcedores sonham em acompanhar o jogo in loco. Mas, afinal, quanto custa embarcar nessa aventura saindo do Brasil?

✈️ Passagem aérea: o primeiro grande gasto

Para quem parte do Rio de Janeiro ou de São Paulo, voos de ida e volta para Munique durante a semana da final estão disponíveis a partir de R$ 6,3 mil. É possível encontrar opções com escalas e companhias diferentes, mas esse é o preço médio das tarifas mais acessíveis até o momento.

🎟️ Ingressos: valores variam por categoria

A UEFA disponibiliza quatro categorias de ingressos para a final. Veja abaixo os preços:

Fans First (torcedores dos finalistas) : €70 ( R$ 455 )

: €70 ( ) Categoria 3 : €180 ( R$ 1.170 )

: €180 ( ) Categoria 2 : €650 ( R$ 4.225 )

: €650 ( ) Categoria 1: €950 (R$ 6.175)

A disponibilidade é limitada, e quem não conseguiu na venda oficial pode recorrer a revendedores — com preços ainda mais altos.

🏨 Gastos extras: hospedagem e alimentação

Hospedagem : é possível encontrar hotéis com diárias a partir de R$ 700 , mas em bairros mais afastados.

: é possível encontrar hotéis com diárias a partir de , mas em bairros mais afastados. Alimentação: a média de gasto por dia em Munique gira em torno de €75 (R$ 487) por pessoa.

📊 Estimativa de custo total

Passagem: R$ 6.300

Ingresso (categoria 3): R$ 1.170

3 diárias de hospedagem: R$ 2.100

Alimentação (3 dias): R$ 1.460

💵 Total aproximado: R$ 11 mil a R$ 14 mil, dependendo da escolha de ingresso e hospedagem.

