Dominando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Brasileirão 2025 ponto a ponto. As equipes são as duas mais valiosas de toda a América Latina, valendo mais de R$ 1 bilhão cada.

O jogo que poderá mudar o rumo do campeonato vai acontecer no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília). A partida será válida pela 29° rodada e, em caso de vitória do Palmeiras, o time paulista se tornará líder isolado com seis pontos de vantagem. Por outro lado, se a equipe carioca vencer, empatará na pontuação com o atual líder, deixando a disputa mais acirrada para as próximas rodadas.

Palmeiras e Flamengo não lideram somente a tabela de classificação do Brasileirão, mas também são os times mais valiosos da América ,de acordo com o site alemão "Transfermarkt", especializado em valores do esporte.

Os comandados de Abel Ferreira ocupam a primeira colocação e valem atualmente 212,15 milhões de euros (R$ 1,3 bi). Já a equipe de Filipe Luís está avaliada em 190,90 milhões de euros (R$ 1,2 bi).

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras contra o Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras:

Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões) Andreas Pereira – 18 milhões de euros (R$ 106 milhões) Joaquín Piquerez – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) Facundo Torres – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) Paulinho – 14 milhões de euros (R$ 82 milhões) Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) Raphael Veiga – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) Ramón Sosa – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões) Aníbal Moreno – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Flamengo:

Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 130 milhões) Pedro – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões) Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões) Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões) Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões) Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões) Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 41 milhões)

Desfalques do Palmeiras:

Além do camisa 10 da equipe, Paulinho, que não joga desde o Mundial de Clubes, o Palmeiras não deve contar com o seu goleiro titular, Weverton. O arqueiro teve constatada uma fissura na mão e não deve nem mesmo ser relacionado para o jogo. O goleiro que defenderá a meta palmeirense deve ser Carlos Miguel, ex-Corinthians que chegou nesta temporada ao Verdão, vindo do Nottingham Forest.

Lucas Evangelista, jogador que o Alviverde também contratou nesta temporada, é outro desfalque. O jogador não deve mais jogar em 2025.

Desfalques do Flamengo:

O Flamengo não poderá contar com o atacante Cebolinha, que está fora por três semanas. Em contrapartida, Saúl é dúvida, porém participou do treinamento deste sábado.