Os dois mais ricos da América: veja os valores dos elencos de Flamengo e Palmeiras
Ambos os elencos ultrapassam o bilhão
- Matéria
- Mais Notícias
Dominando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Brasileirão 2025 ponto a ponto. As equipes são as duas mais valiosas de toda a América Latina, valendo mais de R$ 1 bilhão cada.
Torcedores mandam recado a Abel Ferreira antes de Palmeiras x Flamengo: ‘Não vem’
Fora de Campo
À véspera de duelo com Palmeiras, torcedores do Flamengo fazem protesto em frente à CBF
Flamengo
Escolha de árbitro para Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: ‘Inacreditável’
Fora de Campo
O jogo que poderá mudar o rumo do campeonato vai acontecer no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília). A partida será válida pela 29° rodada e, em caso de vitória do Palmeiras, o time paulista se tornará líder isolado com seis pontos de vantagem. Por outro lado, se a equipe carioca vencer, empatará na pontuação com o atual líder, deixando a disputa mais acirrada para as próximas rodadas.
Palmeiras e Flamengo não lideram somente a tabela de classificação do Brasileirão, mas também são os times mais valiosos da América ,de acordo com o site alemão "Transfermarkt", especializado em valores do esporte.
Os comandados de Abel Ferreira ocupam a primeira colocação e valem atualmente 212,15 milhões de euros (R$ 1,3 bi). Já a equipe de Filipe Luís está avaliada em 190,90 milhões de euros (R$ 1,2 bi).
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras:
- Vitor Roque – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões)
- Andreas Pereira – 18 milhões de euros (R$ 106 milhões)
- Joaquín Piquerez – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Facundo Torres – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Paulinho – 14 milhões de euros (R$ 82 milhões)
- Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Raphael Veiga – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Ramón Sosa – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)
- Aníbal Moreno – 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Veja os 10 jogadores mais valiosos do Flamengo:
- Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 130 milhões)
- Pedro – 20 milhões de euros (R$ 118 milhões)
- Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 70 milhões)
- Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões)
- Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 53 milhões)
- Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões)
- Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 47 milhões)
- Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 41 milhões)
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Desfalques do Palmeiras:
Além do camisa 10 da equipe, Paulinho, que não joga desde o Mundial de Clubes, o Palmeiras não deve contar com o seu goleiro titular, Weverton. O arqueiro teve constatada uma fissura na mão e não deve nem mesmo ser relacionado para o jogo. O goleiro que defenderá a meta palmeirense deve ser Carlos Miguel, ex-Corinthians que chegou nesta temporada ao Verdão, vindo do Nottingham Forest.
Lucas Evangelista, jogador que o Alviverde também contratou nesta temporada, é outro desfalque. O jogador não deve mais jogar em 2025.
Desfalques do Flamengo:
O Flamengo não poderá contar com o atacante Cebolinha, que está fora por três semanas. Em contrapartida, Saúl é dúvida, porém participou do treinamento deste sábado.
- Matéria
- Mais Notícias