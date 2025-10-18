Qual elenco mais valioso? Veja quanto vale as peças de Corinthians x Atlético-MG
Elencos têm quase R$ 90 milhões de diferença
Em confronto direto por vaga no G10 do Campeonato Brasileiro 2025, a equipe do Corinthians irá receber o Atlético Mineiro, neste sábado (18), na Neo Química Arena, às 18h30 do horário de Brasília. Confira o valor de mercado e a folha salarial dos jogadores que entrarão em campo pela partida da 29° rodada torneio.
Ambas na segunda página da tabela, as equipes vivem momentos muito semelhantes. O Corinthians ocupa, atualmente a 13° posição do campeonato, enquanto o Atlético fica com a 14°. Na última rodada, as equipes disputaram clássicos regionais, mas nenhuma levou a melhor. O Galo, que recebeu o rival Cruzeiro, empatou em 1 a 1 em um jogo recheado de polêmicas. Enquanto o Timão, que desceu a serra para chegar na cidade de Santos e enfrentar o Peixe, perdeu o jogo por 3 a 1. Apesar do risco distante do rebaixamento, as equipes estão começando a olhar para o resto do calendário com certa preocupação.
Qual elenco vale mais?
Apesar de ter realizado boas vendas na temporada, como a de Paulinho para o Palmeiras, o Atlético MG fica atrás do Corinthians em elenco mais valioso. Enquanto o galo tem um plantel avaliado em 97 milhões de euros (R$ 608 milhões), o Corinthians detém uma equipe com valor de 110,45 milhões de euros (R$ 690 milhões).
O Corinthians está na quinta colocação entre os elencos mais caros do país, enquanto o Atlético está no oitava.
10 jogadores com maior valor de mercado do Corinthians:
- Yuri Alberto – € 22 milhões (R$ 129,1 mi)
- Rodrigo Garro – € 13 milhões (R$ 76,3 mi)
- Breno Bidon – € 12 milhões (R$ 70,4 mi)
- Hugo Souza – € 10 milhões (R$ 58,7 mi)
- Memphis Depay – € 9 milhões (R$ 52,8 mi)
- Talles Magno – € 6 milhões (R$ 35,2 mi)
- Matheuzinho – € 5 milhões (R$ 29,3 mi)
- Gui Negão – € 5 milhões (R$ 29,3 mi)
- Raniele – € 3,5 milhões (R$ 20,5 mi)
- José Martínez – € 2,5 milhões (R$ 14,6 mi)
10 jogadores com maior valor de mercado do Atlético Mineiro:
- Guilherme Arana – € 8 milhões (R$ 46,9 mi)
- Gustavo Scarpa – € 7,5 milhões (R$ 44 mi)
- Gabriel Menino – € 7 milhões (R$ 41 mi)
- Tomás Cuello – € 7 milhões (R$ 41 mi)
- Lyanco – € 6 milhões (R$ 35,2 mi)
- Natanael – € 6 milhões (R$ 35,2 mi)
- Rony – € 6 milhões (R$ 35,2 mi)
- Alexsander – € 5 milhões (R$ 29,3 mi)
- Fausto Vera – € 5 milhões (R$ 29,3 mi)
- Alan Franco – € 4 milhões (R$ 23,4 mi)
Folhas salariais:
A disparidade entre o valor de cada elenco muda quando falamos do valor pago mensalmente por cada equipe. Enquanto o Timão gasta aproximadamente R$ 23 milhões por mês com seu elenco, o Galo paga em torno de R$ 25 milhões.
