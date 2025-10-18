Andreas Pereira reencontrará o Flamengo em momento de alta no Palmeiras. O jogador foi contratado nessa temporada por 10 milhões de euros (R$ 62,9 milhões na cotação atual), vindo do Fulham, da Inglaterra. Veja com o Lance! Biz a comparação salarial do atleta com os jogadores do Flamengo, próximo adversário do time paulista no Brasileirão 2025.

O jogo que poderá mudar o rumo do campeonato vai acontecer no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília). A partida será válida pela 29° rodada e, em caso de vitória do Palmeiras, o time paulista se tornará líder isolado com seis pontos de vantagem. Por outro lado, se a equipe carioca vencer, empatará na pontuação com o atual líder, deixando a disputa mais acirrada para as próximas rodadas.

Andreas Pereira em Palmeiras x Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF)

Andreas Pereira x jogadores do Flamengo

O jogador do Palmeiras recebe aproximadamente R$ 2,6 milhões por mês, o mais bem pago do elenco. No Flamengo, apenas um jogador ganha mais que ele. Também vindo do futebol inglês nesta temporada, Jorginho tem um salário de R$ 2,9 milhões mensais.

Depois do volante, os que mais se aproximam do rendimento do jogador adversário são Bruno Henrique e Alex Sandro, com salários de R$ 1,8 milhão cada um. Outras estrelas como Arrascaeta, Erick Pulgar, Danilo, De La Cruz, Pedro e Michael têm vencimentos na casa de R$ 1 milhão.

Jorginho em campo pelo Flamengo no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Meia do Palmeiras tem passado no rival

Apesar de ser um jogador conhecido mundialmente, que firmou sua carreira no futebol inglês e na Seleção Brasileira, a primeira passagem de Andreas Pereira no futebol brasileiro não deixou saudade. O meio campista já foi jogador do Rubro-Negro e ficou marcado de forma negativa na história do clube.

Em 2021, na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no final da partida, Andreas se descuidou e deu a bola de graça para Deyverson, jogador que atuava no Verdão na época. O atacante não perdoou, marcou o gol e garantiu o terceiro título de Libertadores da história do Palmeiras. Quando saiu do Flamengo, Andreas voltou para a Europa e, na janela de verão europeu de 2025, retornou ao Brasil, justamente para o Palmeiras.