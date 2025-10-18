O Fortaleza divulgou a nova camisa para a temporada, que fará homenagem aos 107 anos de história do clube. O modelo, que foi desenvolvido e idealizado por um torcedor após concurso realizado, adota tonalidade azul-marinho e possui texturas em relevo.

No final de abril, o Tricolor lançou uma competição para que torcedores pudessem idealizar modelos de camisas, Victor Régis, fanático pelo Fortaleza, teve a sua ideia discutida, votada e agora materializada. Além de ter desenhado um dos uniformes oficiais do "Laion" para a temporada, Victor também foi presenteado com um plano de sócio torcedor até o final de 2025, além de R$ 5 mil em compras na loja oficial do clube, a "Leão1918".

Além da cor marcante, a camisa também trás detalhes que remetem à era medieval, como arabescos e elementos sutis texturizados, que reforçam ideia que aquele manto é a "Armadura do Laion". O uniforme foi fabricado pela "Volt Sport", fornecedora de materiais esportivos do Leão do Pici

Parte de trás da nova camisa do Fortaleza. (Foto: Divulgação/Fortaleza)

Reinauguração da loja oficial

Em mês festivo, o Tricolor também irá reinaugurar a loja oficial "Leão1918" na sede do clube, no Pici. O espaço foi completamente reformulado, agora administrado pela Volt Sport, a loja ficou ainda maior, com possibilidade de redirecionamento para o atendimento aos sócios torcedores, caso necessário.

A remodelação do estabelecimento vai de encontro com todas as modernizações que os domínios do clube vem apresentando no Pici, sempre na data do seu aniversário. Em 2024, por exemplo, houve a entrega de um novo espaço de fisioterapia, e em 2023 de um ambiente de convivência para os atletas, com piscina e salão de jogos. Já em 2022, por sua vez, o clube inaugurou um novo hotel na data.