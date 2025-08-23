São Paulo recebe summit internacional para debater inovação e integridade no esporte

No dia 4 de setembro, São Paulo receberá o Brazil Sports Tech Summit, evento internacional que debate a inovação e integridade do setor esportivo a partir de ferramentas tecnológicas. O local escolhido para sediar a cúpula é o Museu do Futebol, na capital paulista.

O evento conta com a participação de autoridades nacionais e internacionais de diversos mercados do segmento esportivo, que expõe em painéis e rodas de debate o atual cenário do mercado global do esportes e como as tecnologias podem evoluir e melhorar o seu funcionamento. Pautas como a integridade do jogo estão em destaque, em especial por conta das casas de aposta e o controle contra fraudes e manipulação.

O Brazil Sports Tech Summit terá painéis que apresentam cases de sucesso com soluções no setor das apostas, um dos que mais cresce ao redor do mundo e que exige uma constante adaptação do mercado esportivo para acompanhar sua evolução.

Representantes da Premier League, NFL, Conmebol e CBF de debaterão quais são as estratégias globais que podem proteger o esporte da manipulação de resultados. O painel mostrará como marcas consolidadas em diversos países e em mais de uma modalidade podem atuar para manter a integridades esportiva e a transparência com os torcedores.

O lema de “jogo responsável” guiará boa parte das apresentações do Summit na capital paulista. Além dos representantes de liga, empresas do setor de tecnologia discutem como a inteligência artificial, por exemplo, podem incorporar o mercado da área e ajudar o consumidor final.

Para ressaltar o mercado brasileiro, haverá um painel exclusivo sobre a Máfia do Apito, escândalo envolvendo a manipulação de jogos por parte da arbitragem do país no começo dos século e que completa 20 anos em 2025. O especialista em integridade Paulo Schmitt, que atuou na acusação do caso, e Tiago Horta Barbosa, da Genius Sports, marca de dados esportivos e serviços de integridade. O painel revisita o caso e mostra as lições deixadas para o esporte e arbitragem brasileira.

Representantes do Ministério da Fazenda, Ministério dos Esportes e a Confederação Brasileira de Futebol integram uma das apresentações sobre regulamentação das apostas esportivas no Brasil e a relevância do combate às apostas ilegais. Eduardo Gussem, Diretor de Integridade da CBF, destaca novas ferramentas criadas pela confederação e quais benefícios de ter um país vigilante e inovador nesse setor.

-A CBF criou em 2025 a Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, responsável pelo combate à manipulação de competições. Desde então, foram implementados mecanismos e processos de trabalho que resultaram em uma queda significativa no recebimento de relatórios de empresas que monitoram o mercado de apostas esportivas. Acreditamos que por meio da transparência, integridade, conscientização e, acima de tudo, educação, podemos construir um ambiente muito mais seguro e saudável. Participar de um evento com os principais líderes do setor é, portanto, uma grande honra - afirma.

O Brazil Sports Tech Summit tem o apoio do International Governance and Risk Institute (GovRisk), uma organização independente do Reino Unido dedicada a projetos relacionados à integridade em diversas áreas. São mais de 60 projetos ao redor do mundo e que têm como foco anticorrupção, gestão de riscos, reforma da justiça e governança.

Brazil Sports Tech Summit acontecerá em São Paulo, no Museu do Futebol. (Foto: Divulgação)

Veja alguns painéis do Brazil Sports Tech Summit

-Manipulação de resultados e vigilância global: Sabrina Perel da NFL, Graciela Garay da CONMEBOL, Eduardo Gussem da CBF, Adrian Ford da Premier League, com moderação de Stephen Thurley da Genius Sports, exploram as estratégias globais mais recentes para proteger o jogo limpo.