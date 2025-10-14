O que esperar? Jogadores do Flamengo e Corinthians projetam temporada do NBB

A temporada 2025/2026 do NBB começa neste sábado (17), e as equipes já estão prontas para brigar pelo maior título do basquete brasileiro. Durante o evento de lançamento da temporada, realizado nesta terça-feira (14), o Lance! conversou com jogadores do Flamengo, Corinthians e SESI Franca sobre a expectativa para a liga, que promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos.

Esta será a primeira vez na história que a liga terá 20 equipes disputando o título. Outra novidade é o sistema de ascensão e descenso: as duas piores campanhas serão rebaixadas para a Liga Ouro (equivalente à Série B), e a campeã dessa liga subirá para disputar o NBB na próxima temporada.

O ala do Flamengo, Shaquille Johnson, e o ala do Corinthians, Victão, comentaram sobre a expectativa para este ano e o trabalho necessário para superar o tetracampeão SESI Franca.

— A gente trocou muitas peças da temporada passada e tivemos lesões muito graves de jogadores que vão fazer muita falta. Mas estamos preparados, fizemos um Mundial e um Campeonato de Abertura muito bons. Esperamos que dê tudo certo no NBB, porque o campeonato é muito longo e muito difícil. O Sesi Franca, com certeza, é o time a ser batido — disse o jogador do Flamengo.

— Nossa maior meta é a renovação dos jogadores, mostrando uma continuidade do trabalho e evoluir no campeonato. Queremos dar mais um passo. O Corinthians, nos últimos anos, tem conseguido dar um passo maior, e acho que agora chegou a hora de dar aquele salto, de estar entre os quatro primeiros, de estar jogando uma semifinal de NBB, de estar almejando coisas maiores — comentou o ala alvinegro.

Presidente do NBB almeja projetos internacionais

O presidente da liga, Rodrigo Galego, destacou as iniciativas de internacionalização e o intercâmbio de conhecimento com outras grandes ligas. A meta é clara: garantir que o basquete brasileiro continue crescendo, não apenas dentro das quadras, mas também em sua estrutura profissional e midiática, como ele detalha:

— Nós já temos parcerias internacionais. Uma com a NBA, que é uma troca de experiências, onde uma equipe nossa vai fazer um jogo lá de pré-temporada e também fizemos transmissões em parceria com eles (NBA), o que nos permite levar nossas pessoas para aprender um pouco. Com a liga argentina, nós produzimos o torneio Interligas, que deve ocorrer em setembro, assim que terminarem tanto a nossa temporada quanto a deles. O torneio servirá como pré-temporada, e equipes argentinas enfrentarão as brasileiras - afirmou.