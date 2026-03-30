Uberlândia Esporte clube fecha acordo de naming rights e prepara mudança de nome

No futebol brasileiro, o peso de uma camisa centenária move a paixão nas arquibancadas. E a torcida do Verdão da Mogiana tem motivos de sobra para ficar em alerta diante da informação de que o Uberlândia E.C acaba de negociar seus naming rights.

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Em breve, o clube que tem 103 anos de história, deve mudar de nome. O movimento aponta para uma clara intenção de se modernizar, seguindo as grandes tendências do futebol mundial.

Mistério dos bastidores

Segundo informações de fonte credenciada, a mudança que se aproxima do Uberlândia não se resume a mais um patrocínio.

Trata-se de um acordo estratégico, impulsionado por uma marca de alcance global. O ineditismo e a dimensão da parceria histórica já dominam as conversas nos bastidores do futebol, mas o nome do novo parceiro segue guardado a sete chaves.

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Fábio Mineiro, presidente da SAF do Uberlândia E.C., é o principal articulador neste momento de expectativa que antecede o anúncio oficial.

O que o torcedor do Verdão da Mogiana pode esperar?

Apesar da natural apreensão em mudanças estruturais de um clube tradicional, a concretização dos naming rights aponta para um cenário de novidades para o torcedor:

O time passará a ter uma nova denominação oficial;

O clube apresentará mudanças na identidade visual aos seus torcedores;

Toda a transformação será viabilizada por uma empresa de alcance global, ainda mantida em sigilo.

O apito final do suspense: anote na agenda

O mistério já tem data para acabar. A revelação oficial da nova identidade e do parceiro global do Uberlândia está marcada para a próxima quinta-feira (2). Para não perder nenhum detalhe desse anúncio histórico, os torcedores devem acompanhar as plataformas digitais oficiais do clube. O horário exato ainda não foi divulgado.

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A nova era do Verdão: SAF e reestruturação institucional

O ano de 2026 representa um marco para o Uberlândia Esporte Clube, que passa a operar com mais força sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube oficializou recentemente a contratação do técnico Rogério Henrique. Após a saída de Lúcio Flávio, com a eliminação na Copa do Brasil, o foco é reorganizar o elenco e fortalecer o projeto institucional.

É justamente nesse contexto de modernização que a iminente venda dos naming rights ganha ainda mais relevância. A parceria com uma marca global surge como combustível para impulsionar o clube a um novo patamar de mercado, fortalecendo sua marca e contribuindo para a construção de um futuro mais sólido também fora das quatro linhas.

Mascote do Uberlândia (Foto: Reprodução/Instagram)

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