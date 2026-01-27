Receitas dos clubes da Bundesliga atinge valor recorde

Os clubes da Bundesliga ultrapassaram, pela primeira vez, a marca de € 5 bilhões em receitas. Foi na última temporada (2024/2025), segundo dados divulgados pela Liga Alemã de Futebol (DFL). Na conversão atual, são R$ 31,3 milhões. Consideradas as duas principais divisões do país, a Bundesliga e a Bundesliga 2, a receita combinada chegou a € 6,64 bilhões (R$ 41,5 milhões), estabelecendo um novo recorde para o futebol profissional alemão.

As equipes da primeira divisão alcançaram exatos € 5,12 bilhões. Em relação à temporada anterior, o crescimento total foi de 7,9%, o equivalente a € 461,2 milhões adicionais. A temporada também marcou um avanço significativo nos resultados financeiros dos clubes. Ao todo, 13 equipes da Bundesliga e 15 da Bundesliga 2 fecharam o exercício com lucro. Em 2023/2024, foram nove e oito clubes, respectivamente, com resultados positivos.

O patrimônio líquido agregado da Bundesliga alcançou € 2,17 bilhões. O montante de € 2 bilhões foi superado também pela primeira vez, e todos os clubes da elite apresentaram patrimônio positivo.

Os motivos

Além do crescimento das receitas provenientes de direitos de mídia e publicidade, a DFL (Liga Alemã de Futebol) destacou o impacto do público nos estádios. A venda de quase 21 milhões de ingressos em 2024/25 também significou um novo recorde histórico para o futebol do país.

- Com sua combinação equilibrada de fontes de receita e uso racional de recursos, o futebol profissional alemão mantém um equilíbrio cada vez mais difícil entre competitividade esportiva e estabilidade econômica - afirmou o CEO da DFL, Marc Lenz.

Steffen Merkel, que ocupa o mesmo cargo de Lenz, destacou o papel dos torcedores, patrocinadores e parceiros de mídia na performance financeira dos clubes. Seja de Bundesliga 1 ou 2.

- As receitas recordes refletem a grande popularidade social do futebol. Milhões de torcedores e membros contribuem para o forte desempenho econômico do futebol profissional, assim como patrocinadores e parceiros de mídia - afirmou o dirigente, antes de finalizar:

- Quase um em cada três euros da receita dos clubes vem da comercialização centralizada de direitos de mídia.