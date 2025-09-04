Maior site de pirataria esportiva do mundo é derrubado pela polícia

O Streameast, uma das maiores plataformas de pirataria esportiva do mundo, foi derrubado em uma operação conjunta da Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) com autoridades do Egito.

Apontado como um dos principais destinos globais para transmissões ilegais de eventos esportivos ao vivo, o site acumulou mais de 1,6 bilhão de visitas apenas no último ano, oferecendo acesso gratuito a jogos da Premier League, corridas de Fórmula 1 e partidas da Major League Baseball.

O presidente da ACE, Charles Rivkin, classificou a ação como uma “vitória retumbante” no combate à pirataria digital.

— Com esta operação histórica, marcamos mais pontos para as ligas esportivas, empresas de entretenimento e fãs em todo o mundo — declarou.

A ofensiva contra o Streameast ocorre após relatórios recentes apontarem que a pirataria de transmissões esportivas alcançou uma escala industrial, em um mercado que movimentou mais de US$ 60 bilhões em direitos de mídia no ano passado. O aumento constante dos custos de assinaturas e a fragmentação das transmissões entre diferentes plataformas têm levado muitos torcedores a recorrer a meios ilegais.

Segundo a ACE, os principais acessos ao site vinham do Reino Unido, EUA, Canadá, Filipinas e Alemanha. Durante a operação, a polícia prendeu dois homens em El-Sheikh Zaid, próximo ao Cairo, sob suspeita de violação de direitos autorais. Foram apreendidos laptops, celulares, dinheiro, cartões de crédito e criptomoedas. As autoridades também encontraram vínculos com uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos, supostamente usada para lavar cerca de 4,9 milhões de libras em receita publicitária desde 2010.

Quem tentar acessar os domínios ligados ao Streameast agora será redirecionado para uma página da ACE com orientações sobre como assistir a eventos esportivos de forma legal.

