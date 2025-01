Torcedor ganha mais de R$ 150 mil ao cumprir desafio na NBA

A partida entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, na noite do domingo (5), contou com um lance fora do jogo que fez a torcida vibrar. Um torcedor conseguiu cumprir o desafio de arremessos e levou para casa um prêmio de 25 mil dólares, o equivalente a quase de R$ 154 mil.

continua após a publicidade

➡️NBA elege cinco equipes para ficar de olho em 2025; veja quais são

O rapaz conseguiu acertar um cesta do meio da quadra, fez o todos os presentes no Toyota Center festejarem e até ganhou abraços do mascote do time.

Esse desafio acontece sempre no intervalo das partidas da NBA e conta com algumas etapas. O fã que participa da brincadeira precisa acertas os arremessos em determinados pontos da quadra e dentro de um tempo específico. O último ponto é do meio da quadra.

continua após a publicidade

O vencedor do domingo (5) chegou a errar a primeira tentativa, mas conseguiu acertar a segunda.

Veja o momento em que ele acerta a cesta:

DO MEIO DA RUA!!!!! Se liga nesse arremesso do torcedor do Houston Rockets que rendeu 25 mil dólares. pic.twitter.com/NHp0BtD7y4 — NBA Brasil (@NBABrasil) January 6, 2025

Na partida, os Rockets levaram a melhor e venceram o Lakers por 119 a 115. Jalen Green, dos donos da casa, foi o grande destaque da noite, com 33 pontos anotados, seis rebotes e quatro assistências.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp