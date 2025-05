Torcedor do Athletic escolhe novo uniforme da equipe

O torcedor do Athletic, de São João del Rei, vai escolher o novo terceiro uniforme da equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez este ano. O clube lançou a campanha, em parceria com a patrocinadora master Faz1Bet, para a escolha do modelo que o time usará nos jogos. São duas opções e a votação é on-line.

Segundo o clube mineiro, as opções representam momentos distintos da história do Athletic e da cidade de São João del Rei. A camisa dourada homenageia as origens do clube e da terra natal, evocando o brilho do período colonial mineiro e a importância histórica da região na era do ouro no Brasil.

A camisa prata celebra o presente, marcando a primeira participação do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, competição que, nos anos 1980, era conhecida como Taça de Prata.

A votação já está aberta e vai até o dia 29 de maio, quando será anunciado o modelo vencedor. O link para participar é: https://fastgsa.com/voteagora/

Lançamento do novo uniforme será no dia do retorno do Athletic a São João del Rei

O lançamento oficial do novo uniforme será em 31 de maio, às 20h30, na partida contra o Cuiabá, pela 10ª rodada da Série B. O jogo marcará também o retorno do Athletic a São João del Rei, no Estádio Joaquim Portugal, a Arena Sicredi, que passou por ampliação para atender às exigências da CBF e terá capacidade para 6 mil torcedores. Nas rodadas iniciais, o clube está mandando seus jogos na Arena Independência, em Belo Horizonte.

- O projeto da terceira camisa foi pensado e desenhado com muito carinho por toda a nossa equipe de marketing. Cada detalhe carrega a paixão que temos pelo esporte e o respeito pela história do Athletic. Acreditamos que a torcida é o maior patrimônio da instituição, e é por isso que queremos que ela faça parte dessa escolha. Nada mais justo do que envolver quem realmente veste essa camisa todos os dias: o torcedor – afirma Luis Henrique Ramos, CMO da Faz1Bet.