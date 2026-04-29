Campeão da maratona de Londres fatura valor milionário e atinge bônus por recorde mundial

O corredor queniano Sebastian Sawe, de 30 anos, fez história na Maratona de Londres neste domingo (26). Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 1h59min30s e faturou bolada milionária com premiação.

O corredor queniano Sebastian Sawe, de 30 anos, fez história na Maratona de Londres neste domingo (26). Ao vencer a prova, o atleta estabeleceu um novo recorde mundial e tornou-se a primeira pessoa a completar os 42 km de uma maratona oficial abaixo de duas horas. Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 1h59min30s e faturou uma bolada milionária com premiação.

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Sabastian Sawe venceu a Maratona de Londres em menos de duas horas (Foto: Reprodução/World Athletics)

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Premiação e Bônus de Performance

Além do feito histórico no cronômetro, Sawe maximizou seus ganhos ao faturar todos os incentivos financeiros de performance disponibilizados pela organização. O montante total acumulado pelo vencedor chegou a US$ 355 mil (aproximadamente R$ 1,7 milhão).

Confira a composição da premiação do vencedor:

Prêmio de 1º lugar: US$ 55.000 (R$ 274 mil)

Bônus por tempo (abaixo de 2h02min): US$ 150.000 (R$ 747 mil)

Adicional por Recorde Mundial: US$ 125.000 (R$ 622 mil)

Adicional por Recorde da Prova: US$ 25.000 (R$ 124 mil)

Total Acumulado: US$ 355.000

Demais ocupantes do pódio

Os demais ocupantes do pódio também garantiram cifras robustas devido ao desempenho técnico. O vice-campeão, Yomif Kejelcha, somou US$180 mil (US$30 mil pela posição e US$150 mil pelo bônus de tempo). Já o terceiro colocado, Jacob Kiplimo, faturou US$172,5 mil (US$22,5 mil de premiação fixa e US$150 mil em incentivos).

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Resumo da Prova

A prova foi marcada por uma intensidade do início ao fim. Sawe liderou o ritmo que culminou no recorde mundial, seguido de perto pelo etíope Yomif Kejelcha, que também quebrou a barreira das duas horas com o tempo de 1h59min41s. O pódio foi completado pelo ugandense Jacob Kiplimo, com o tempo de 2h00min28s.

Histórico de Recordes

A marca anterior de tempo pertencia ao também queniano Kelvin Kiptum, que registrou 2h00min35s na Maratona de Chicago, em 2023. Kiptum, faleceu precocemente, com 24 anos, em um acidente de carro no início de 2024.

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