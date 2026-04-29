Julián Álvarez supera marca de Messi na Champions League
Atacante argentino torna-se o sul-americano mais rápido a alcançar 25 gols no torneio
- Matéria
- Mais Notícias
Atlético de Madrid e Arsenal empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (29), no Metropolitano, em Madri (ESP), pela semifinal da Champions League. Após sair atrás no placar, os Colchoneros igualaram o placar com Julián Álvarez, que, de pênalti, deixou tudo igual na partida. Além do impacto no jogo, o gol do atacante argentino entrou na história da competição.
- Futebol Internacional
- Futebol Internacional
- Fora de Campo
Com a penalidade convertida aos 11 minutos do segundo tempo, Julián Álvarez chegou ao seu 25º gol na história da Champions League. O argentino precisou de apenas 41 partidas para atingir este número, tornando-se o atleta sul-americano mais rápido a alcançar essa quantidade de bolas na rede na competição. A marca anterior pertencia a Lionel Messi, que necessitou de 42 jogos para registrar o mesmo feito.
Além de superar Messi, Álvarez se consolidou na história do Atlético de Madrid. O gol anotado contra o Arsenal foi o seu décimo na atual edição da Champions League, fazendo do argentino o primeiro jogador em toda a história do Atleti a registrar dez gols em uma única temporada da competição.
Como foi Atlético de Madrid x Arsenal?
Por João Brandão
No primeiro tempo, o Arsenal assustou o Atlético de Madrid no início da partida após um cruzamento de Madueke do lado direito na segunda trave em que Hincapie chegou finalizando por cima do gol. Mas os mandantes responderam com grande jogada de Julián Álvarez, que limpou a marcação inglesa e soltou uma bomba de fora da área para grande defesa de Raya. Após um período morno, os Gunners quase abriram o placar com Madueke carregando a bola do lado direito até a entrada da área e chutando com perigo, mas a bola saiu ao lado da meta de Oblak. Na reta final, Gyokeres sofreu um pênalti cometido por Hancko, e o sueco converteu a cobrança com um chute forte aos 43 minutos.
No segundo tempo, o Atlético de Madrid quase chegou ao empate em cobrança de falta com Julián Álvarez, mas a bola bateu pelo lado de fora da rede e enganou muita gente no estádio. Na sequência, Lookman foi acionado por Álvarez pelo lado esquerdo da área e bateu de canhota para defesa de Raya, enquanto Griezmann ficou com o rebote, e a finalização do francês foi travada por Gabriel Magalhães. Aos 10 minutos, os colchoneros chegaram ao empate com Julián Álvarez convertendo uma cobrança de pênalti cometido por Ben White após um toque de mão em chute de Marcos Llorente.
Aos 17 minutos, Griezmann recebeu um passe dentro da área e bateu de primeira, mas a bola carimbou a trave. Na sequência, Julián Álvarez tentou fazer um gol olímpico em cobrança de escanteio, mas Raya impediu a bola de cruzar a linha e desviou pela linha de fundo. Em uma grande chegada do Atlético de Madrid pela direita, Lookman foi encontrado na área, limpou a marcação, mas finalizou para defesa no chão do goleiro espanhol da equipe inglesa. Após ter um pênalti anulado, o Arsenal voltou a assustar os espanhóis em uma chegada de Mosquera pelo lado direito, em que o atleta chutou de fora da área e obrigou Oblak a fazer boa defesa.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias