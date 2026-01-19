Após bater Marrocos por 1 a 0 na prorrogação, Senegal garantiu seu segundo título da história do país na Copa Africana de Nações. O gol histórico marcado por Pape Gueye no tempo extra rendeu não só o troféu para o país, mas também uma premiação milionária paga pela Confederação Africana de Futebol (CAF). A cifra, apesar de pesada, fica para trás ao comparar as bonificações pagas em outros torneio de seleções, incluindo a Copa do Mundo da Fifa.

A CAF anunciou que o vencedor da Copa Africana deste ano fatura US$ 10 milhões de premiação, o equivalente a R$ 53,5 milhões. O valor é um recorde em comparação ao histórico de premiações paga pela confederação em suas competições. Entre a edição 2021, vencida por Camarões, e a atual, a cifra da bonificação dobrou. Saiu dos US$ 5 milhões faturados pelos camaroneses para US$ 7 milhões no título da Costa do Marfim, até ser reajustado para a quantia atual.

A cota mínima paga pela CAF para as seleções participantes é de US$ 500 mil, valor distribuído para os países que caem ainda na fase de grupos, enquanto os melhores terceiros colocados levam US$ 700 mil. No mata-mata, o valor acumulado vai crescendo até chegar aos atuais US$ 10 milhões.

Veja premiação por fase da Copa Africana de Nações 2025

Seleções eliminadas na fase de grupos: US$ 500 mil Melhores terceiras colocadas: US$ 700 mil Seleções eliminadas nas oitavas: US$ 800 mil Seleções eliminadas nas quartas: US$ 1,3 milhões Seleções eliminadas nas semifinais: US$ 2,5 milhões Seleção vice-campeã: US$ 4 milhões Seleção campeã: US$ 10 milhões

Disparidade para Eurocopa e Copa América

Apesar do prêmio recorde, a CAF ainda paga uma premiação acumulada inferior ao que outras federações pagam às suas seleções. Em 2024, por exemplo, a Argentina de Lionel Messi faturou US$ 18 milhões pela conquista, enquanto a Espanha de Lamine Yamal também faturou um alto valor pela conquista, pouco mais de 28 milhões pelo título, mais que o dobro da Copa Africana.

A Uefa paga para suas seleções um valor pela participação no torneio que quase iguala ao investimento da CAF em todo o torneio. A Espanha levou pouco mais de 9 milhões de euros apenas participação, enquanto a Conmebol distribuiu 2 milhões para os participantes na fase de grupos.

Em comparação à Copa do Mundo, a diferença é maior. Só por integrar o grupo das 48 seleções que vão disputar o Mundial, a Fifa pagará US$ 10,5 milhões. O país que se tornar campeão do torneio receberá da entidade máxima do futebol cinco vezes mais, chegando a US$ 50 milhões de bonificação.

No total, a Fifa irá mobilizar US$ 727 milhões apenas com os prêmio, valor que ultrapassa R$ 4 bilhões na cotação amis atualizada. O valor também supera as premiações pagas para a França e Argentina em 2018 e 2022. Os fraceses receberam, no total, US$ 38 milhões, enquanto os argentinos terminaram o torneio com US$ 42 milhões.