Time da Kings League Brazil acerta com novo patrocinador

O time da Kings League Brazil G3X FC acertou com um novo patrocinador. A Seara, o ramo de alimentos, terá a logomarca exposta no uniforme dos jogadores a partir do próximo torneio, no mês que vem. A equipe tem o streamer Gaules como presidente, e a marca poderá ser vista também nas transmissões e conteúdos postados por ele em redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Cada brasileiro que acompanha o time e manda energias positivas está vendo que, além de um trabalho sério, também estamos sendo apoiados por empresas em que o próprio povo confia e sempre tem um produto em casa - analisa Gaules, complementado por Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara:

- Nosso patrocínio ao G3X FC na Kings League Brazil é um passo importante na nossa jornada de conexão com o público jovem com o universo de esportes e digital. Buscamos um novo projeto que alinhasse a paixão pelo esporte e o entretenimento, e a Kings League Brazil, com a força do Gaules e do G3X FC, é a parceria perfeita para o novo próximo passo - afirmou.

continua após a publicidade

Piqué e os novos patrocínios

A Kings League é uma competição com campeonatos em diferentes países e continentes. O presidente é o ex-zagueiro Piqué, de sucesso no Barcelona (ESP). Em visita ao Brasil em maio, ele projetou novas parcerias.

- Para nós, ter parcerias como essa é muito importante para crescer, para que o povo do Brasil nos conheça mais. Agora estão começando a nos conhecer e, obviamente, graças aos streamers e a todo o ambiente digital, pessoas muito jovens nos conhecem, mas gostaríamos de ser mais mainstream e que também fossemos conhecidos por gerações mais velhas, porque, no fim das contas, o futebol todo mundo entende. Quanto mais gente alcançarmos, melhor - completou.

continua após a publicidade

Como a Kings League ganha dinheiro?

Nomes como Neymar, Aguero, Lamine Yamal e James Rodríguez atuam ou atuaram até pouco tempo como atletas profissionais de destaque e são presidentes de clubes da Kings League. Outros, a exemplo de Kaká, Schweinsteiger e Marchisio são ex-jogadores profissionais e atuam como embaixadores da marca. Ou seja, Piqué atraiu nomes de peso para o seu negócio e potencializou os valores relacionados a qualquer contrato de publicidade.

Marcas como iFood, Yopro, Superbet e Bis entraram como patrocinadoras na edição brasileira da Kings League, além de empresas como Adidas, McDonald's, Spotify, Red Bull e Air Asia são parceiras globais do negócio.

As cifras pagas por essas empresas gigantes de diferentes ramos do mercado se torna ainda mais essencial pelo fato da Kings League não ter como premissa cobrar pelas transmissões.