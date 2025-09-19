Barcelona ou Real Madrid? Confira quem tem maior teto salarial
LaLiga liberou os valores de teto salarial dos clubes espanhóis
A LaLiga atualizou o limite de custos do elenco de todos os times da primeira divisão. Outra vez, o Real Madrid liderou o ranking com folga, logo depois vem o Barcelona, que sofreu com uma queda milionária no seu teto salarial. Confira os limites dos principais clubes do país.
Assim como nos últimos anos, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid lideram os times da LaLiga com teto de gastos mais elevado. O time catalão, no entanto, viu o seu limite cair muito. O Real Madrid é o líder do ranking com 761 milhões de euros (cerca de R$ 4,7 bilhões na cotação atual). O Barcelona fica em segundo, com 361 milhões de euros (em torno de R$ 2,1 bilhões). No entanto, este número diminuiu, no inverno passado, o limite de gastos da equipe Blaugrana era de 463 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões), 112 milhões de euros a menos que o atual. Fechando o pódio, o Atlético de Madrid ficou com um limite de 327 milhões de euros (em torno de R$ 2 bilhões).
Confira a lista:
- Real Madrid - € 761 milhões (R$ 4,7 bilhões)
- Barcelona - € 361 milhões - (R$ 2,1 bilhões)
- Atlético de Madrid - € 327 milhões (R$ 2 bilhões)
- Villareal - € 174 milhões (R$ 1 bilhão)
- Real Sociedad - € 128 milhões (R$ 801 milhões)
O que é o limite de gastos da LaLiga?
A LaLiga analisa receitas de cada time, quanto ganha e quanto gasta. Com base nisso, ela calcula o teto máximo que o clube pode investir em:
- salários de jogadores, treinador e comissão técnica,
- bônus, previdência,
- transferências (compra de atletas, comissões de agentes),
- além de custos de categorias de base e equipes reservas.
Por que o Barcelona perdeu tanto investimento?
A equipe catalã está sofrendo com uma crise financeira que afetou o clube de diversas maneiras, inclusive, este foi um dos motivos para a transferência de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain, em 2021. O principal fato para a redução de investimento nessa temporada, no entanto, é a falta de dinheiro proveniente das receitas de público do Camp Nou, que está em reforma e tem previsão de volta no primeiro trimestre de 2026.
Em média, o Barcelona arrecadava 70 milhões de euros por ano com as receitas do estádio (cerca de R$ 437 milhões). Essa redução afeta diretamente os cofres do clube e, consequentemente, a quantia que a LaLiga libera por ano para os gastos do clube.
