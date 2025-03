Rayssa Leal participa do STU Pro Tour em Porto Alegre

Rayssa Leal começa a temporada de competições de 2025 no STU (Skate Total Urbe) Pro Tour de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de março. Como a prova abre o calendário do esporte, diversos atletas internacionais vão marcar presença.

— Fico muito feliz em iniciar meu calendário de competições do ano no STU Pro Tour, em Porto Alegre. É sempre uma alegria competir no Brasil e contar com a energia incrível do público. E esta edição está ainda mais especial, já que teremos as presenças de algumas skatistas de fora — disse a medalhista olímpica.

Rayssa Leal com troféu da SLS Super Crown 2023 em São Paulo (Foto: Divulgação/ SLS)

O argentino Matias Dell Olio é um dos atletas internacionais que estarão na capital gaúcha. Ele venceu a etapa street do STU Pro Tour do Rio de Janeiro, em 2024, na praça Duó. O evento foi o nascimento da nova competição. Além disso, Matias também venceu outra edição, quando o evento se chamava STU Open Rio, sendo o único bicampeãoda prova carioca.

— Essa nova liga é a melhor novidade do ano. Serão cinco paradas em diferentes partes do planeta, e abrindo portas para demonstrar o poder latino para o mundo. Na primeira etapa já teremos Street, Park, Vert e Mini Ramp. Estou muito feliz por fazer parte do STU Pro Tour 2025 — declarou o argentino.

Argentino Matias Dell Olio (Foto: Divulgação/STU)

Outros skatistas estrangeiros do Street já confirmados pela organização são o norte-americano Jake Ilardi, o porto-riquenho Manny Santiago e o canadense Cordano Russel. Já entre as meninas, a holandesa Keet Oldenbeuving, a espanhola Daniela Terol e a chilena Valentina Petric estarão no evento.

No Park, mais grandes nomes, como o espanhol Danny Leon, o francês Vincent Matheron, o sueco Hampus Wimberg e o porto-riquenho Steven Pineiro, no masculino, e a nipo-britânica Sky Brown, a japonesa Yurin Fujii, a francesa Madeleine Larcheron e a norte-americana Lilly Erickson, no feminino.

Dos brasileiros, além de Rayssa Leal, estão entre os confirmados: Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Dora Varella, Raicca Ventura, Isadora Pacheco, Pedro Barros, Augusto Akio, Luigi Cini, Giovanni Vianna e Ivan Monteiro.

Estreia do STU Pro Tour

a apresentação do STU Pro Tour, em seu lançamento no Rio de Janeiro em outubro de 2024, já se falava em um novo momento do skate. Para este ano, detalhes do nascimento de uma nova liga profissional de nível mundial, produto genuinamente brasileiro, foram divulgados pela organização do evento.

Como Diogo Castelão, gestor da Plataforma STU, previa na ocasião, a primeira temporada do STU Pro Tour, em 2025, já contará com cinco etapas. A começar por Porto Alegre (RS), entre os dias 21 e 30 de março, em dois finais de semanas seguidos de muito skate, arte, música e cultura urbana.

Por nascer como uma nova liga mundial de skate, e com a qualidade e o prestígio de uma assinatura STU, o circuito se dará não só dentro como fora do Brasil. A segunda etapa está prevista para Portugal, no mês de julho. As paradas seguintes se darão em São Paulo e no Rio de Janeiro, ambas em agosto, com o STU Pro Tour Super Finals sendo realizado também no exterior, no final de novembro, em local ainda a ser definido.