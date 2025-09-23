Fluminense x Lanús: vidente revela destino de clubes na Sul-Americana

O Fluminense enfrenta o Lanús, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o time de Renato Gaúcho busca reverter a derrota por 1 a 0, no primeiro jogo do confronto, na Argentina. O vidente Luiz Filhos, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu a classificação do Tricolor.

De acordo com o tarólogo, o jogo do clube carioca será marcado pela intensa movimentação dos jogadores. Ele apontou boas energias para o time de Renato Gaúcho, mas alertou para certas dificuldades e perigos ao logo dos 90 minutos.

Apesar de possíveis momentos de instabilidade em campo, Luiz Filho afirmou que o Fluminense entrará em campo blindado contra o adversário. Ele revelou que o Tricolor terá o domínio das ações dentro de campo.

Do lado do Lanús, o vidente destacou que a equipe chega ao Rio de Janeiro para tentar segurar o resultado. Contudo, não terá sucesso e deve sofrer pelo menos um gol dentro do tempo regulamentar, o que favorecerá a classificação do Tricolor.

Fluminense x Lanús

Para alcançar a classificação a semifinal da Copa Sul-Americana, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença a partida. Uma vitória simples, por apenas um digito de vantagem, levará a decisão da vaga para os pênaltis.

O confronto decisivo entre os clubes acontece, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.