Sport, Santa Cruz e Náutico se unem pelo Oscar; entenda

Em nome do cinema brasileiro. O Sport anunciou, em conjunto com Náutico, Santa Cruz e a marca de roupas Chico Rei, o lançamento de uma camisa especial inspirada no filme O Agente Secreto, premiado no Globo de Ouro e com expectativas de participação no Oscar. A ação inédita reúne os três principais clubes do Recife (PE) em um projeto cultural que une futebol, moda e cinema.

A coleção resgata a estética dos uniformes utilizados em 1977 - ano em que o filme, ambientado em Recife, se passa. E "traduz o encontro entre narrativa cinematográfica e futebol em estampas que fazem de Pernambuco protagonista dentro e fora das telas", de acordo com o comunicado divulgado no site do Sport.

- Essa camisa representa muito mais do que um produto. Ela carrega a identidade rubro-negra e a capacidade que o futebol tem de dialogar com outras expressões culturais. Estar ao lado de O Agente Secreto nesse momento é levar o nome do Sport, de Pernambuco e do povo pernambucano para um cenário de projeção internacional, mostrando que aquilo que nasce aqui pode alcançar o mundo, destacou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport.

As indicações ao Oscar serão divulgadas nesta quinta-feira (22). A cerimônia de premiação é em 15 de março.

- O Náutico fica muito feliz em participar de uma ação que reúne, de forma inédita, os três clubes pernambucanos em uma homenagem que vai além do futebol. É um projeto que celebra o cinema, a arte e o amor do pernambucano pela sua cidade, mostrando que tradição e identidade caminham juntas. O Agente Secreto consegue traduzir esse sentimento, e estar ao lado de Sport, Santa Cruz e da Chico Rei nessa iniciativa reforça como o esporte e o entretenimento também podem gerar encontros positivos e simbólicos - completou Eduardo Downey, diretor de marketing do Náutico.

As camisas já estão à venda no site da marca de roupas e custam preço único: R$ 244,90.