Sempre fui apaixonado pela marca Lance! desde criança. Sempre que algum amigo vinha ao Rio ou São Paulo, pedia um exemplar do impresso.



Hoje, fazer parte deste novo projeto revolucionário do portal é muito gratificante. São quase 20 anos de estrada no marketing esportivo passando por clube, federação e agora em uma grande marca patrocinadora.



Meu objetivo com a coluna é trazer um pouco do meu aprendizado na construção de marcas e patrocínios no esporte, reviver as experiências das principais competições esportivas do mundo e analisar o que está acontecendo de quente no mercado.