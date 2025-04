Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil: veja os elencos mais valiosos

A terceira fase da Copa do Brasil 2025 começa a ganhar forma nesta quarta-feira (9), com a realização do sorteio dos confrontos e mandos de campo na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília). Ao todo, 32 clubes disputam esta etapa da competição, que marca o início dos duelos de ida e volta.



Além da expectativa esportiva, o sorteio também evidencia o grande abismo financeiro entre os participantes. Usando dados do site Transfermarkt, é possível observar que há uma disparidade gigantesca no valor dos elencos entre os clubes dos potes 1 e 2 — divisão definida com base no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

💸 Ranking dos elencos mais caros

Entre os clubes do Pote 1, o Palmeiras aparece como dono do elenco mais valioso da competição, com € 238,75 milhões (R$ 1,576 bilhão). O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, vem em seguida com € 219,15 milhões (R$ 1,447 bilhão). O top 3 é fechado pelo Corinthians, com € 123,25 milhões (R$ 813 milhões).

Confira os elencos mais valiosos do Pote 1:

🔹 Palmeiras – € 238,75 mi (R$ 1,576 bi)

🔹 Flamengo – € 219,15 mi (R$ 1,447 bi)

🔹 Botafogo – € 135,95 mi (R$ 897 mi)

🔹 Corinthians – € 123,25 mi (R$ 813 mi)

🔹 Internacional – € 106,65 mi (R$ 704 mi)

🔹 Santos – € 95,6 mi (R$ 631 mi)

🔹 Cruzeiro – € 95,05 mi (R$ 627 mi)

🔹 Atlético-MG – € 93,7 mi (R$ 618 mi)

🔹 Grêmio – € 93 mi (R$ 613 mi)

🔹 Bahia – € 92 mi (R$ 607 mi)

🔹 Vasco – € 87,5 mi (R$ 577 mi)

🔹 São Paulo – € 79,85 mi (R$ 527 mi)

🔹 Fluminense – € 73,6 mi (R$ 486 mi)

🔹 Bragantino – € 70,1 mi (R$ 462 mi)

🔹 Fortaleza – € 47,85 mi (R$ 316 mi)

🔹 Athletico – € 35,9 mi (R$ 237 mi)

Enquanto isso, há clubes do Pote 2 — como Capital-DF, Maracanã e Aparecidense — com elencos avaliados em menos de € 5 milhões (cerca de R$ 33 milhões), o que escancara a desigualdade de recursos na competição.

🏆 Premiação milionária em jogo

Além do prestígio, a Copa do Brasil oferece premiações generosas a cada fase. Todos os clubes que disputam a terceira fase já garantem R$ 2,31 milhões. A cifra pode saltar para mais de R$ 77 milhões para o campeão. Veja os valores por fase:

💵 Terceira Fase: R$ 2.315.250

💵 Oitavas de Final: R$ 3.638.250

💵 Quartas de Final: R$ 4.740.750

💵 Semifinal: R$ 9.922.500

💵 Vice-campeão: R$ 33.075.000

💵 Campeão: R$ 77.175.000

Com tamanha diferença de investimento, o torneio se desenha para confrontos entre realidades distintas — e a magia da Copa do Brasil estará justamente em ver se os menos favorecidos conseguirão surpreender os gigantes.

