Com Marta, Seleção Brasileira feminina busca o 9º título da Copa América

A Seleção Brasileira Feminina entra em campo neste sábado (2) para a final da Copa América. A partida será às 18h (de Brasília), contra a Colômbia, em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

continua após a publicidade

Presente em todas as decisões da competição, o Brasil vem de uma vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai na semifinal e busca o nono título em dez edições disputadas.

➡️ Colômbia x Brasil feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

É a segunda vez que Brasil e Colômbia fazem uma final de Copa América. Em 2022, a Seleção Brasileira conquistou o oitavo título ao derrotar a Colômbia por 1 a 0, com gol da atacante Debinha. Ao total, foram oito confrontos na competição, com seis vitórias para a Amarelinha e dois empates.

continua após a publicidade

Marta lidera um elenco misto, formado por jovens promessas e atletas mais experientes. Aos 39 anos, foi titular em três partidas e entrou como reserva em outras duas. Ela se despede do torneio neste sábado (2).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa é a segunda final de uma competição oficial na trajetória do técnico Arthur Elias no comando da Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

O reencontro:

As duas seleções chegam à final deste sábado invictas e se reencontram na competição. Na última rodada da fase de grupos, empataram sem gols numa partida intensa e emocionante, que teve a expulsão da goleira Lorena no inicio do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Além desse resultado, a campanha do Brasil na competição foi avassaladora. Terminou a fase de grupos em primeiro lugar do Grupo B, com 10 pontos - foram quatro vitórias e um empate.

Na primeira fase, a Amarelinha venceu a Venezuela por 2 a 0, a Bolívia por 6 a O e o Paraguai por 4 a 1. Na semifinal, goleou o Uruguai por 5 a 1, garantindo a vaga na final do torneio e a classificação para a Olimpíada de 2028.

Já a Colômbia finalizou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos — três vitórias e dois empates. Estreou contra Venezuela com um empate sem gols, venceu o Paraguai por 4 a 1 e goleou a Bolívia por 8 a 0.

Depois de um zero a zero com o Brasil, que fechou a fase de grupos, na semi, a equipe colombiana eliminou a Argentina nos pênaltis (5 a 4).

O Brasil é o maior campeão da Copa América e tentará manter a hegemonia continental oito títulos conquistados (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022) e apenas um vice-campeonato (2006), quando a Argentina levantou a taça do torneio.

Por outro lado, a Colômbia vai em busca do título inédito e acumula três vice-campeonatos (2010, 2014 e 2022).

Confira os resultados dos jogos:

FASE DE GRUPOS

13.07 - 1ª rodada - Brasil 2 x 0 Venezuela - Grupo B - gols: Amanda Gutierres e Duda Sampaio

16.07 - 2ª rodada - Bolívia 0 x 6 Brasil - Grupo B - gols: Luany (2x), Kerolin (3x) e Amanda Gutierres

3ª rodada - folga

22.07 - 4ª rodada - Paraguai 1 x 4 Brasil - Grupo B - gols: Yasmim (2x), Amanda Gutierres e Duda Sampaio

25.07 - 5ª rodada - Brasil 0 x 0 Colômbia - Grupo B

SEMIFINAL

29.07 - Brasil 5 x 1 Uruguai - gols: Amanda Gutierrez (2x), Marta, Gio Garbelini e Dudinha