Saiba quanto o SBT pagou para comprar direitos de transmissão da Copa do Mundo

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e a NSports, canal que possui o narrador e jornalista Galvão Bueno como um dos sócios, dividiram o custo das transmissões dos jogos da Copa do Mundo de 2026. As duas emissoras fecharam uma parceria e irão transmitir a competição em conjunto. O valor pago, ao todo, alcança os R$ 134 milhões.

Nas primeiras conversas da negociação, o desejo era de conseguir a transmissão de 54 partidas, no final, foram garantidos 32 jogos. Assim como o número de partidas, o valor cobrado pela Fifa também foi reduzido. No entanto, a Globo foi, outra vez, a empresa que pagou o maior valor, sendo assim a que garantiu mais jogos. A emissora desembolsou R$ 322 milhões e terá exclusividade em muitos jogos. O SBT e a NSports não possuem nenhum tipo de exclusividade, todas as partidas transmitidas pela dupla também serão transmitidas pela Globo.

As partidas da Seleção Brasileira serão comandadas por Galvão Bueno, enquanto programas esportivos e outros jogos importantes da competição serão narrados por Tiago Leifert, que atualmente é o principal nome do jornalismo esportivo do SBT.

A maior Copa do Mundo da história

A Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior da história até hoje. Com uma partida a mais para cada seleção, mais grupos e 48 nações brigando pela mais importante taça do futebol mundial, a Fifa planeja dar mais visibilidade e aumentar ainda mais a Copa do Mundo. Esta será a 23° edição do campeonato, e o Brasil já está classificado.

Mais testes chegando

A Seleção Brasileira terá mais quatro testes até a Copa do Mundo de 2026. Na próxima segunda-feira (3), Carlo Ancelloti irá escalar o Brasil mais uma vez. Nesta ocasião, os testes serão contra Senegal (15/11) e Tunísia (18/11).