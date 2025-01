SBT anuncia parceria com 10 marcas para transmissões de Champions e Sul-Americana

O SBT anunciou nesta semana que já vendeu 10 cotas comerciais para as transmissões da Champions League e da Copa Sul-Americana neste ano.

A emissora já possui contratos assinados com a Heineken, Haleon, Renault, TIM, Novibet, Pagbank, VBET, Sanofi, Sportingbet e Bem Brasil.

- Ter mais de 10 cotas comerciais já vendidas para a temporada de futebol 2025 é motivo de grande orgulho para nós. Isso reforça a confiança do mercado na força da nossa programação e na capacidade de engajamento da transmissão de dois campeonatos tão importantes de alcance nacional. Estamos certos de que essa parceria trará resultados expressivos para as marcas e uma experiência completa para o nosso público - afirmou Marcos Kotait, diretor Comercial Nacional do SBT.

Para potencializar as transmissões esportivas de 2025, o SBT contratou Tiago Leifert para integrar sua equipe esportiva como narrador. Ele faz sua estreia nesta terça-feira (21) na partida entre Benfica e Barcelona pela Champions League. Leifert também irá narrar jogos da Sul-Americana.

- Tiago Leifert é um grande comunicador e trará ainda mais emoção e qualidade para as nossas transmissões. Temos certeza de que nossos espectadores e patrocinadores ganharão muito com a chegada do Tiago para nosso time de esporte - comemorou Vicente Varela, superintendente de Negócios e Comercialização do SBT.

