Santos promove troca de patrocinador na camisa; entenda
Peixe tem alteração que vale por um mês na empresa que terá logomarca estampada
O Santos anunciou uma troca pontual de patrocinador. Durante o atual mês de setembro, o "Cartão de Todos Sonhos" vai ocupar as costas da camisa de Neymar e companhia. Isso no espaço acima do número, em que antes ficava a logomarca da Viva Sorte. A mudança já ocorreu na partida de ontem, contra o Atlético-MG.
O "Cartão de Todos Sonhos" e a Viva Sorte fazem parte da mesma joint venture. A ideia da mudança é explorar o mês de aniversário de 24 anos da mais nova anunciante.
- Acreditamos que o futebol é muito mais do que um jogo. Ele é a realização de sonhos coletivos e individuais. Com essa campanha, o Santos e o Cartão de Todos Sonhos reforçam que cada torcedor terá acesso à saúde de qualidade e a prêmios que podem transformar vidas, dentro e fora de campo - explica Renato Ambrosio, apresentador do Sabadão de Todos, da TV Band.
O Cartão de Todos Sonhos faz parte do Grupo Todos Internacional. E Tales Vilar, Vice-Presidente global da companhia, afirma:
- Estamos muito felizes por poder contar com o Santos nesta campanha que é a maior da nossa história. Temos uma grande conexão com o esporte mais popular do mundo, não poderíamos celebrar o nosso aniversário de melhor forma - celebra Vilar, ao site do clube, assim como Ambrósio.
O Cartão de Todos os Sonhos é uma empresa de benefícios e descontos que atua nos setores de saúde, lazer e educação. Também promove sorteios de casas e carros, por exemplo, além dos benefícios.
Em campo
Com o empate diante do Atlético-MG, o Santos se manteve na 16ª posição no Campeonato Brasileiro - uma acima da zona de rebaixamento. Já o Galo subiu um posto e chegou à 13ª posição.
