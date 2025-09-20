Santos x São Paulo: arbitragem para clássico é definida

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 21 de setembro, na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília) pela 24ª rodada do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o confronto. No apito, estará Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

Rodrigo José Pereira de Lima não tem histórico polêmico com nenhuma das equipes, mas se envolveu em um julgamento pelo STDJ após apitar um jogo entre Atlético-MG e Palmeiras em novembro de 2024. Na ocasião, polemizou ao não marcar uma penalidade.

No jogo em questão, o jogador do Galo dividiu uma jogada no meio de campo com Zé Rafael e Murilo. Após o contato, o atacante caiu, e o árbitro Rodrigo assinalou a infração a favor do Atlético. Em seguida, o jogador levantou-se demonstrando insatisfação e acabou advertido com cartão amarelo. Hulk discordou.

No relatório da partida, Rodrigo José Pereira de Lima não registrou nenhuma ofensa verbal, mas relatou duas condutas: “O atleta veio em minha direção de maneira hostil, aproximou-se de forma intimidatória e gritou comigo de maneira desrespeitosa.” O Atlético até chegou a se manifestar na época sobre o assunto.

Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) serão os auxiliares. Ilbert Estevam da Silva (SP) comanda a cabine do VAR.

Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro do clássico entre Santos e São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja detalhes do San-São

O Santos luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos, apenas um a mais que o primeiro time dentro do Z-4. Já o São Paulo aparece em 7º lugar, com 35 pontos, a apenas um de distância do G-6.

O Peixe entrou em campo pela última vez no domingo da semana passada (14) e empatou por 1 a 1 diante do Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (14), pelo Brasileirão. No meio da semana, a equipe voltou a campo diante da LDU, em Quito, na última quinta-feira (18), no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.