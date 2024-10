Salário de Messi é maior que toda a folha de pagamento de 22 times da MLS

Com relação aos jogadores com os maiores vencimentos na liga, fecham o top-3 o espanhol Sergio Busquets, também do Inter Miami, com salário-base de 8,5 milhões de dólares (R$ 45,9 milhões na cotação atual) e remuneração total de 8,8 milhões de dólares (R$ 49,8 milhões de dólares); e o italiano Lorenzo Insigne, do Toronto FC, com salário-base de 7,5 milhões de dólares (R$ 42,5 milhões) e remuneração total de 15,4 milhões de dólares (R$ 87,3 milhões).