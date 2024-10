Inter Miami, de Messi e Suárez, está no Mundial de Clubes 2025

Foto: Brennan Asplen/ Getty Images via AFP







Publicada em 19/10/2024 - 22:39



A Fifa anunciou neste sábado, 19, que o Inter Miami estará no Mundial de Clubes de 2025. A equipe liderada por Lionel Messi assegurou a vaga como representante do país anfitrião. O time de Messi e Suárez conquistou a classificação após vencer o Supporters’ Shield, troféu concedido à equipe com a melhor campanha na temporada regular da Major League Soccer (MLS).

– Tenho o orgulho de anunciar que, como um dos melhores clubes do mundo, vocês são participantes merecedores da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025 como o clube anfitrião representando os Estados Unidos – declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Além da inédita classificação para o maior torneio de clubes organizado pela Fifa, o time de Messi e companhia terá a vantagem de jogar perto de sua torcida.

– Estamos ansiosos para que vocês sejam os anfitriões da partida de abertura em Miami no domingo, 15 de junho de 2025. Será, com certeza, uma grande celebração do futebol de clubes mundial, já que o torneio contará com os 32 melhores clubes do mundo e proporcionará uma nova oportunidade para clubes, jogadores, técnicos e torcedores levarem suas histórias para o mundo – acrescentou Infantino, confirmando a estreia do torneio na cidade de Miami.

Com a presença do Inter Miami confirmada, 31 dos 32 clubes participantes do Mundial já estão definidos. A última vaga será decidida após a final da Libertadores, marcada para o dia 30 de novembro de 2024 em Buenos Aires.

Atlético-MG, Botafogo ou Peñarol ainda têm chances de garantir o lugar no Mundial, caso conquistem o título continental. Se o River Plate vencer a Libertadores, já que o time argentino já está classificado para o Mundial, o Olimpia, do Paraguai, ficará com a última vaga sul-americana através do ranking da Conmebol. Três clubes brasileiros já estão garantidos na competição da Fifa: Flamengo, Fluminense e Palmeiras.