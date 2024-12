Torcedores de todo o Brasil, mas principalmente do Nordeste, foram a loucuras com o post de Bolasie na manhã deste domingo (15), no X. O congolês publicou dois corações, vermelho e azul, em sua conta oficial no X. As cores dos emojis foram associados a dois clubes do Brasil: Bahia e Fortaleza. Yannick Bolasie estará livre no mercado a partir de janeiro de 2025, pois seu contrato com o Criciúma chegou ao fim e não foi renovado.

Confira a repercussão do post de Bolasie;

O que o tweet de Bolasie significa de verdade?

A verdade por trás dos emojis coloridos de coração publicados em seu perfil é a torcida do jogador pelo seu ex-clube Crystal Palace. Pelo clube londrino, ele jogou 143 partidas entre 2012 e 2016, marcando 13 gols. O Crystal Palace venceu o Brighton por 3 a 1, em partida válida pela Premier League.

Carreira movimentada

Nascido na França, com o característico estilo driblador, Bolasie possui passagens pela Premier League e outras ligas europeia, além de representar o Congo em competições por seleções desde 2013. No Crystal Palace, ele jogou 143 partidas pelo clube londrino entre 2012 e 2016, marcando 13 gols. Posteriormente, o jogador foi contratado pelo Everton por 25 milhões de libras (R$ 172,8 milhões), mas sua carreira foi interrompida devido a uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho, que o afastou dos campos por um ano. Após seu retorno aos gramados, continuou a mostrar flashes do seu futebol.