Destaque do Vasco a duas temporadas, o centroavante Pablo Vegetti está sendo bastante cobiçado no mercado da bola para 2025. Um dos fatores que pode levar o argentino a escolher uma nova casa, seria uma proposta com alto salário, diferente da sua realidade hoje no Vasco. Fato que chama atenção nos valores salariais do jogador, é a sua disparidade em relação a de Pedro Raul, que teve passagem discreta no Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vegetti foi o artilheiro do Vasco em 2024 em competições nacionais (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Aos 36 anos, Vegetti chegou ao Vasco com um salário de R$195 mil, aproximadamente, mais bonificações, um valor modesto em relação à média brasileira. Quando foi discutir sua renovação, o argentino pediu uma valorização salarial e foi atendido.

Sabendo da disputa pelo jogador, o Vasco cedeu às exigências de Vegetti e ofereceu uma valorização de praticamente 100%, além de extensão no contrato até o fim de 2025, podendo renovar até 2026

continua após a publicidade

➡️ Vasco discute antecipação do fim de contrato com jogadores

Em sentido de comparação, o centroavante Pedro Raul, chegou a receber R$500 mil mensais do Vasco, mesmo tendo sido decisão na eliminação do clube na Copa do Brasil contra o ABC e não ter entregado bons números pelo tempo que defendeu a camisa.

Pedro Raul perdeu três pênaltis com a camisa do Vasco, todos que ele cobrou (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Pedrinho comenta salário de Vegetti

O aumento salarial de Pablo Vegetti já foi inclusive uma pauta comentada pelo presidente pedrinho em entrevista recente; veja:

- Vegetti tem um ótimo salário. Se eu puder aumentar o salário dele sem causar danos ao clube, eu vou. Mas não vou diminuir o salário de ninguém por desemepenho.